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Taptaze eşsiz lezzetlerin Bursa'daki tek adresi: Özlüce Paşafırını

YAŞAM 06.12.2022, 14:08
Taptaze eşsiz lezzetlerin Bursa'daki tek adresi: Özlüce Paşafırını

Türkiye’nin pastane fırın kültürüne yön veren markası Paşafırını Bursa’da tek şubesiyle, taptaze lezzetleri Bursalılarla buluşturuyor. Bütün Pastalar, Sütlü Tatlılar, Börek Çeşitleri, Ekmek Çeşitleri, Şerbetli Tatlılar, Unlu Mamüller,Kahvaltılık lezzetler, Burger çeşitleri, Makarna seçenekleri, Soslu tavuklar, Boşnak köftesi, Bonfile çökertme ve çok daha fazlası…Bursa Haberdar Gazetesi / BURSA (İGFA) - Bursa’nın Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi’nde yer alan Paşafırını her gün binlerce kişinin sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği başta olmak üzere; günün her saatinde taptaze lezzetlerin keyfini çıkarmak isteyenlerin adresi olmaya devam ediyor.

Özlüce Paşafırını İşletmecisi Ufuk Fikircioğlu Bursahaberdar Gazetesi’ne yaptığı açıklamasında, Özlüce Paşafırını hakkında bilgiler verdi.

Paşafırını markasının 1995 yılında kurulduğunun altını çizen Fikircioğlu, “1995 yılında İstanbul'un Sarıyer semtinde açılan ilk şube, günümüze uzanan serüvende ülkemizin pastane-fırın kültürüne yön veren öncü markası oldu. Birçok şehirde var olan Paşafırını markasının Özlüce’deki şubesi Bursalıların en sevdiği mekanlarından biri olmayı başardı.” ifadelerini kullandı.

200’DEN FAZLA GÜNLÜK TAZE ÜRÜNLER

Paşafırını’nın ürün çeşitliğinden bahseden Fikircioğlu, “Paşafırını bu anlamda Türkiye’nin pastane-fırın kültürüne yön veren bir marka. Günümüz şartları ve tüketici alışkanlıkları göz önüne alınarak dizayn edilerek hizmetlerini sürdürüyor. Paşafırını’ndan içeriye adım atınca sizi fırından taze çıkmış ekmekler, tatlı-tuzlu kurabiyeler, gün boyu tüketebileceğiniz nefis atıştırmalıklar, birbirinden lezzetli sütlü ve şerbetli tatlılar, usta ellerde hazırlanmış börek ve özenle hazırlanmış pasta çeşitleri karşılıyor. Her biri geleneksel yöntemlerle hazırlanan 200'den fazla çeşit ürün, günlük taze olarak ÖzlücePaşafırını şubemizde her yaştan herkesi bekliyor” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN HER SAATİ PAŞAFIRINI

Günün her saatinde Paşafırını’na özel lezzetlerin sunulduğunu aktaran Fikircioğlu, “Özellikle sabah kahvaltılarının Bursa’da vazgeçilmez bir durağı haline gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz.Zengin köy kahvaltısı, serpme kahvaltı seçeneğimiz ile birlikte günlük olarak üretilen ürünlerimiz kahvaltı masalarımızın vazgeçilmezi oluyor. Sabah işe giderken bol malzemeli bir sandviç, taze demlenmiş çay eşliğinde fırından taze çıkmış poğaça, öğle saatinde lezzetli bir dilim pasta eşliğinde filtre kahve ya da haftasonu  sevdiklerinizle birlikte zengin köy kahvaltısı, Paşafırını'nda gün boyu keyifle tüketebileceğiniz lezzetli alternatiflerin sizi bekliyor.

Öğle ve akşam saatleri için fırın ürünlerimizin yanı sıra yemek menülerimizde çokça tercih ediliyor. Paşafırını Özlüce çağdaş mimarisi ile açık ve kapalı olmak üzere toplam 300 kişilik kapasitesiyle yaz kış birçok toplantı, organizasyon ve özel günlere ev sahipliği yapıyor. Güleryüzlü hizmetle keyifli vakit geçirebilmeniz için çalışıyoruz.”ifadelerini kullandı.

YENİLİKÇİ ÜRÜNLER GELİŞTİRİYORUZ

Paşafırını’nın kurulduğu ilk günden bu yana geleneksel lezzetlerle uluslararası pastanecilik sektörünün yakından takip ettiği ürünler üretip geliştirdiğinin altını çizen Fikircioğlu, “Paşafırını tüm şubelerinde ve ürünlerinde kalite  ve lezzetini en yüksek standartta tutabilmek için temizlik üretim ilkelerinden, malzeme kalitesinden asla ödün vermeden uluslararası standartlara bağlı olarak  baş döndürücü lezzetleri geleneksel yöntemlerle üretmeye devam ediyor” dedi.

FIRINDAN ÖTESİ PAŞAFIRINI

Paşafırını’nın sıradan fırınlara göre çok daha kapsamlı bir hizmet sunduğunun altını çizen Fikircioğlu, “Amacımız sadece kahvaltılık lezzetleri Bursalılarla buluşturmak değil. Burada günün her saatinde gelen misafirlerimize farklı yemek çeşitleri sunuyoruz. Talep ve beklentilere uygun şekilde restoran, cafe, fırın konseptiniPaşafırını Özlüce şubesi olarak oluşturduk.  Beyaz peynirli salata, bolognese makarna, bonfile çökertme, Boşnak köftesi, burger çeşitlerimiz, chili tavuk, güveç tabağı, köfteli makarna, makarna çeşitleri, mantı  başta olmak üzere herkesin hafızasında iz bırakacak lezzetleri günün her saati taze olarak sunuyoruz.” diye konuştu.

------------------------------------------------------------------------------------------- Adres: Ertuğrul, Ahmet Taner Kışlalı Blv. No:23, 16120 Nilüfer/Bursa Saatler:  Açık ⋅ Kapanış saati: 01:00 - Telefon: (0224) 502 20 12 İnstagram: ozlucepasafirinibursa

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