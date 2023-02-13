Tandır ve yufkalar depremzedeler için

Mardin’in Yeşilli ilçesinde bir grup hayırsever ev kadını bir araya gelerek, depremzedeler için tandır ve yufka ekmeği pişiriyor.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin'in Yeşilli ilçesinde deprem bölgesinde evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşların gıda ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sunmak için ev kadınları hamur yoğurup tandır ve yufka ekmeği pişirerek deprem bölgesinde bulunan depremzedelere gönderiyor.

ÖRNEK DAVRANIŞ

İlçede gönüllü olarak yardım koordinatörlüğü yapan Türkmen Binkay, Deprem bölgesinde yardıma muhtaç vatandaşlarımıza destek olmak için Yeşilli ilçemizde ev kadınları bir araya gelip günlük olarak deprem bölgesine pişirdikleri tandır ve yufka ekmeği gönderdiklerini söyledi.

Hayırsever vatandaşların bize sağladığı un ile birlikte ev kadınlarımızda sabah saatlerinden itibaren hamur yoğurduğunu belirten Binkay,” Geriye kalan kadınlarımız da tandırı yakıp ekmek pişiriyor. Bir kısım ev hanımı da saç yufka ekmeği pişiriyor.

Pişirdiğimiz tandır ekmeği 15 güne kadar bayatlamaz. Bu da ekmeğin uzun ömürlü yapıyor. Depremzede kardeşlerimizin ekmeği bayatlamadan uzun vadeli şekilde tüketilmesini sağlıyor. Her gün ortalama 200’ün üzerinde ekmek pişiriyoruz. Bir tandır ekmeği 3 kişiye yetiyor. Elimizden gelen her türlü yardımı yapmaya devam edeceğiz.” dedi