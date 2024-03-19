Talas'ta hafta sonu Ramazan dolu dolu

Talas Belediyesi tarafından Osmanlı Kültür Sokağında düzenlenen Ramazan etkinliklerinde hafta sonu yoğun bir program gerçekleşti. Cumartesi gecesi sahne alan tasavvuf müziğinin önemli sesi Halil Necipoğlu, birbirinden güzel eserlerle gönüllere dokunurken, pazar gecesi kürsüye gelen ilahiyatçı yazar Prof. Dr. Yasin Pişgin, Ramazan ayının manevi atmosferini iliklere kadar hissettirdi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Osmanlı Kültür Sokağının sonunda kurulan etkinlik çadırında cumartesi günü Halil Necipoğlu, birbirinden güzel ilahiler ve kasideleri seslendirdi.

“MUSTAFA BAŞKANIM GÖNÜLLERDE YER EDİYORSUN”

Vatandaşların etkinlik çadırını doldurduğu programa katılan önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Değerli Halil Necipoğlu, Kayseri’ye şeref vermişler. Sesiyle, kalbiyle Talasımızda hep beraberiz.” derken, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Değerli Mustafa Yalçın başkanımıza özellikle Ahmet Özhan kardeşimiz ve bu işin duayeni Halil Necipoğlu kardeşimizi bizlerle buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Mustafa Başkanım iyi ki varsın. Allah razı olsun. Talasımızı ihya ediyorsun, gönüllerde yer ediyorsun. Ramazanınız mübarek olsun.” ifadelerini kullandı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da Taner Yıldız, Başkan Büyükkılıç ve salonu dolduran vatandaşlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Halil Necipoğlu ilahiler ve kasidelerle gönülleri coştururken, programın sonunda dua ve Aşr-ı Şerif okudu.

Pazar geceki programda ise ilahiyatçı yazar Prof. Dr. Yasin Pişgin, Ramazan ayı ile ilgili konferans verdi. Prof. Dr. Pişgin, konuşmasında Gazze’ye de ayrı bir parantez açarak kısa zamanda huzura kavuşması için dua etti.