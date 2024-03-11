Talas'ta çok özel ‘Kadınlar Günü’

Talas Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne çok özel bir program düzenlendi. Gecede Talas Belediyesi bünyesinde kurulan Türk Halk Müziği Korosu konser verirken, yazar ve davranış bilimi uzmanı Dr. Şöhret Karaduman salonu dolduran kadınlarla söyleşide buluştu.Mehmet Uzel / KAYSERİ (İGFA) - Talas Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen program yoğun ilgi gördü. Programa Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz, kadın ve gençlik kolları, meclis üyeleri ve adayları ile Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği Başkanı Sema Karaoğlu da katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sözlerine salondakilerin Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak başladı.

KOROYA TEBRİK

Başkan Yalçın, “Madem biz kültür, sanat ve müzikle çok alakalı bir ilçeyiz o halde belediyemizin personelinden oluşan koromuz ve saz heyetimiz olsun diye girişimde bulunduk. Personellerimizi tebrik ediyorum. Kısa sürede çok güzel hazırlanmış arkadaşlarımız.” dedi.

“TÜRKÜLER SEVİNCİMİZ VE HÜZNÜMÜZ”

Konuşmasında kadınlara verilen değere değinen Başkan Yalçın, “Türk kadınına gerçek değerini veren Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, o günden bu güne TBMM’de kadın haklarıyla ilgili görev yapan herkesi sizler ve kendim adına rahmetle anıyor, saygılar sunuyorum. İyi ki geldiniz. Arada biraz da müzikle kendimize gelelim. Türküler bizim hem sevincimiz hem hüznümüz. Türkü ve kültürümüz hakkında ne kadar çok konuşsak azdır. Ayrıca konusunda uzman olan ve kendisi Almanya’da yetişmiş, benim de tanışmaktan memnun olduğum Şöhret Hanım’a burada oldukları için çok teşekkür ediyorum.”

Başkan Yalçın’ın konuşmasının ardından Talas Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Kayseri yöresinin de aralarında bulunduğu birbirinden güzel eserleri seslendirdi. Salonu dolduranların da türkülere eşlik ettiği kadınlar unutulmaz bir gece yaşadı.

Programın son bölümünde davranış bilimi uzmanı Dr. Şöhret Karaduman karşılıklı soru cevap şeklinde bir söyleşi gerçekleştirdi.