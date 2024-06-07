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Talas Belediyesi’nden Reşadiye'ye sosyal tesis

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından kırsal mahallelere yapılan sosyal tesis hizmeti tamamlandı Son yapılan tesisle Reşadiye sosyal tesise kavuştu Tesisin açılışında aynı zamanda halk eğitim merkezi kursiyerlerinin giyim sergisi de görücüye çıktı

YAŞAM 07.06.2024, 11:50
Talas Belediyesi’nden Reşadiye'ye sosyal tesis

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından kırsal mahallelere yapılan sosyal tesis hizmeti tamamlandı. Son yapılan tesisle Reşadiye sosyal tesise kavuştu. Tesisin açılışında aynı zamanda halk eğitim merkezi kursiyerlerinin giyim sergisi de görücüye çıktı.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Başkan Yalçın öncülüğünde Talas’ın 22 kırsal mahallesine sosyal tesis yapıldı. Son olarak yapımı tamamlanan Reşadiye Sosyal Tesisi düzenlenen törenle açıldı.

Açılışta konuşan Reşadiye Muhtar Vekili Ali Yazır, tesisin yapımından dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

Daha sonra kürsüye gelen Talas İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü İzzet Serkuş, Reşadiye’de yıllardır kurs açtıklarını ancak nitelikli bir kurs merkezine açılışı yapılan sosyal tesisle kavuştuklarını söyledi.

“DÖRT DÖRTLÜK BİR TESİS”

Sosyal tesis için Talas Belediyesine teşekkür eden İzzet Serkuş, “Reşadiyeli hanımlar en ihtiyaç duyulduğunda destek oldular. Örneğin pandemide maske dikiminde rol aldılar. Sonrası geçen yılki büyük deprem felaketinde uyku tulumu dikiminde destek oldular. Son olarak da 7 Ekim’den bu yana yaşanılan Gazze zulmünde bebek zıbın takımı dikiminde buradaki kursiyerlerimiz görev aldılar. Bugün açılışı gerçekleştirilen kurs merkezimin üretim açısından dört dörtlük şekilde yapıldı. Talas Belediyemize çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

Talas Belediye Başkan Yardımcısı Ali Küçükoğlu ise Başkan Yalçın’ın selamını ileterek başladığı konuşmasında “Sayın başkanımız görev nedeniyle şehir dışında olduğundan katılamadılar. 30 mahallesinden 22’si kırsal olan Talas’ta sosyal tesis hizmetinin bugün son halkasını birlikte açıyoruz. Sizlerin de gayretiyle daha nice güzel çalışmalarda buluşmak dileğiyle saygılar sunuyor, tesisimizin ve sergimizin hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

“TESİS HER AMACA YÖNELİK”

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez de “Yaşamın mutlu günlerinin yanında hüzünlü günleri de var. Düğün, nişan, cenaze ve taziye gibi her amaca yönelik kullanılan güzel tesisler. Halk eğitim için de güzel bir ortam hazırlandı. Bu nedenle sayın belediye başkanımıza böyle bir tesisi mahallemize kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Sosyal tesis ve sergimiz hayırlı olsun.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Reşadiye Sosyal Tesisi ile giyim sergisinin açılış kurdelesi kesildi. Program tesis ve serginin gezilmesinin ardından sona erdi.

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