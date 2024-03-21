Talas Belediyesi'nden tarihi mirasa bir hizmet daha

Tarihi ve kültürel mirasa yaptığı desteklerle dikkat çeken Talas Belediyesinde bu alanda bir çalışma daha gerçekleştirildi. Tarihi Gölbaşı Meydanında bulunan sarnıç Su Medeniyetleri Galerisi olarak düzenlendi ve ziyarete açıldı. Törende konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Burayı keşfetmenin heyecanını yaşadık.” dedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kiçiköy Mahallesi’nde düzenlenen törenin açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Su Medeniyetleri Galerisi adı verilen sarnıcın 2 bin yıllık kaya oyma kültürünün ürünü olarak yüzyıllar öncesinden günümüze ulaşan nadir bir yapı olduğunu söyledi.

“HEDEFİMİZ SU AHLAKI OLUŞTURMAK”

Sanrıca suyun 37 kilometre uzaktaki Erciyes Dağı’ndan geldiğini belirten Başkan Yalçın, “19. yüzyılda Ali Saip Paşa tarafından tamir ve tadilatı yapılarak insanların su ihtiyacı karşılanmış oluyordu. 900 metreküp su kapasitesine sahip bu mekanda bin metrekarelik alan su medeniyetleri galerisi olarak vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Su sadece insana değil, şehirlere de hayat verendir. Şehir ve medeniyetler suya yakınlıkları mesafesinde ayakta kalırlar. Suyun olmadığı yerde şehir kurulamaz. Su sadece hayatı sürdürmek için zorunlu değil, ekonomik, siyasi ve kültürel değerde de başroldedir. Yani su besin zincirinin de lokomotifidir. Hiç azalmayacağını zannettiğimi suyun artık tehdit altında olduğuna hepimiz vakıfız. Bu su galerisinde kendinize ait izleri bulacaksınız. Eşyanın hafızası vardır. Bu denli zenginlik kaynağımızı tasarruflu kullanmak gerektiğini de çocuklarımıza alıştırmak mümkün olacaktır. Su ahlakı oluşturmak, doğayı sömürmeyi etmeyi değil ihya etmeyi hedefleyen, güzel ahlaklı nesiller yetiştirmek hedefimiz. ” diye konuştu.

“MUSTAFA BAŞKANIMIZI TEBRİK EDİYORUM”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Mustafa Başkanımızı tebrik ediyorum. Su gibi aziz olsun. Her alana dokunan kültürel çalışmaları, sosyal içerikli ve gençlerimize yönelik gayretleri var. El ele vererek çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” şeklinde konuştu.

“MİSAFİRLERİMİZİ GEZDİRECEĞİMİZ YENİ BİR MEKAN”

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de bu sarnıcın kıymetli hizmet olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Talas Belediye Başkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Hayatı kültür sanatın güzelleştirdiğine inanırım. Bu kadim şehirde tarihi eserlerimizi gün yüzüne çıkarmak kadar bunları hafıza müzeleri olarak bugün ki nesillerle buluşturmak büyük önem taşıyor. Müzeler bu tarihi hafızanın korunduğu ve gelecek nesillere aktarıldığı en güzel mekanlardır. Tematik müzelere insanlar ilgi gösteriyor. Su da en önemli temalarımızdan biridir. Su her şeyden önce hayatın kaynağıdır. İslam medeniyetinin en önemli özelliklerinden bir tanesi de temiz sudur. Şehrimize gelecek misafirlerimizi gezdireceğimiz yeni bir mekan oldu.”

Konuşmaların ardından edilen duaların ardından Su Medeniyetleri Galerisinin kurdelesi kesilerek açılışı gerçekleştirildi. Program protokolün galeriyi gezmesinin ardından sona erdi.

1.000 metrekare ziyaret alanına sahip Su Medeniyetleri Galerisi otantik yapısıyla dikkat çekiyor. İçerisinde suya dair çok sayıda obje, fotoğraf, metin ve malzemelerin yer aldığı sergi, ücretsiz olarak gezilebiliyor.