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Talas Babalar Günü'nü uçurtma şenliğiyle kutlayacak
YAŞAM 16.06.2023, 07:45
Kayseri'nin Talas ilçesinde Babalar Günü, Talas Belediyesi’nin düzenleyeceği uçurtma şenliği ile kutlanacak.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Ali Dağı 360 Yeşil Alan’da düzenlenecek etkinlikte çocuklar ve babalar uçurtma uçurmanın keyfini doyasıya yaşayarak farklı bir babalar günü geçirecek.
18 Haziran Pazar günü saat 13.30 ‘da başlayacak etkinlik için saat 13.00’te Osmanlı ve Selçuklu evlerinden program alanına ücretsiz otobüs hareket edecek.
Talas Belediyesi’nin şenliğe katılan herkese uçurtma ve şapka hediyesi olacak
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