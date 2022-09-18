Taksim Trio'dan Hatay'da müzik ziyafeti

Klarnet, bağlama ve kanun birleşti, EXPO 2021 Hatay’da müzik ziyafeti yaşandı.HATAY (İGFA) - Müzikal zenginlikleriyle dünya müziğinde son yılların en dikkat çekici gruplarından olan Taksim Trio, Antakya EXPO amfitiyatroda sanatseverlerle buluştu.

Üç virtüöz Hüsnü Şenlendirici, İsmail Tunçbilek ve Aytaç Doğan’dan oluşan topluluk çaldıkları şarkılarla dinleyenlere uzun süre unutamayacakları bir gece yaşattı.

Neşet Ertaş’ın Yalan Dünya’sından Sezen Aksu’nun Ah İstanbul’una kadar Türk müziğine damga vuran eserler, üç sanatçının enstrümanlarından çıkan notalarla bir kez daha hayat buldu.

15 yıldır dünyanın birçok noktasında konser veren grubun çaldığı eserlere Hataylılar hep bir ağızdan eşlik etti.

Hatay’ı sanat şehri olarak tanımlayan Hüsnü Şenlendirici, gecenin gerçekleşmesinde emeği geçen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve EXPO’21 Hatay Genel Sekreteri İhsan Çakar’a teşekkür etti.

Konserin ilerleyen dakikalarında Lütfü Savaş’ın eşi Prof. Dr. Nazan Savaş ve EXPO’21 Hatay Genel Sekreter Yardımcısı Musa Eskiocak sanatçılara çiçek hediye etti.