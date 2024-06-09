Son Dakika

Taksim Maksemi 'Cumhuriyet Müzesi'ne dönüştü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Osmanlı su mirası Taksim Maksemi’ni ‘Cumhuriyet Müzesi’ne dönüştürdü

YAŞAM 09.06.2024, 09:14
Taksim Maksemi 'Cumhuriyet Müzesi'ne dönüştü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Osmanlı su mirası Taksim Maksemi’ni ‘Cumhuriyet Müzesi’ne dönüştürdü.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı, Padişah I. Mahmud döneminde inşa ettirilen Osmanlı su mirasının simge yapılarından Taksim Maksemi’ni tepeden tırnağa restore ederek, müze haline getirdi.

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Taksim Cumhuriyet Meydanı’na armağan edilen Cumhuriyet Müzesi'nin açılışı; Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Açılışta, sırasıyla; İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Güney ve İmamoğlu birer konuşma yaptı.

“İSTANBUL'UN KALBİNDEYİZ”

Sözlerine, “İstanbul'un kalbindeyiz” cümlesiyle başlayan Başkan İmamoğlu, açılışını yaptığı Cumhuriyet Müzesi’nin önünde yaptığı konuşmada “İstanbul'da yaşamak çok kıymetli. Büyük sorumluluk isteyen, çok köklü, çok renkli bir tarihin içinde yaşamak demek aslında. Dolayısıyla bu gururla, bu keyifle buradayız. Taksim'in İstanbul'un kalbi olduğunu hepimiz biliyoruz aslında. Mahir Bey'in de ifade ettiği gibi, aslında Taksim Meydanı değil, Taksim Cumhuriyet Meydanı. Bir yanıyla da Cumhuriyetin, Cumhuriyetimizin şahitliklerini burada biliriz. Tarihten okuruz. Belki yaşamışızdır. Dolayısıyla aslında muazzam bir alanda, olağanüstü yapılar ama bir yanıyla bazen bizi üzen, yüreğimizi burkan, bazen neşemizi arttıran anıları da bize hissettiren bir meydandayız. Bu yönüyle, bu kadim tarihi bütün boyutlarıyla hissetmeden, bu şehre sahip çıkılmadığını da hepimiz aslında biliriz. Bu yönüyle İmparatorluktan Cumhuriyete uzanan bu tarihin her safhasını değerli biliriz, değerli buluruz ve bunun bugünkü temsilcileri olarak da insanlarımıza yakışan, sadece şehrimizin insanlarına değil, sadece milletimize değil, bütün insanlığa yakışan güzel bir şekilde onu yaşamak ve yaşatmak bizim en büyük sorumluluğumuz” ifadelerini kullandı.

“TAKSİM MEYDANI HEPİMİZ İÇİN BİR GÖZDÜR, VİCDANDIR”

Taksim Cumhuriyet Anıtı ve Meydanı’nın Türkiye Cumhuriyeti için önemine vurgu yapan İmamoğlu, “86 milyon insanımızın Taksim'e dair duyguları vardır. Taksim Meydanı, hepimiz için bir gözdür, vicdandır. Geçmişte yaşananlardan ders alarak, bugün daha iyisini yapma konusunda bize dersler verir, hayatı hatırlatır. Bazen acıları hatırlatarak bunu yapar. Bazen neşeyi hatırlatarak bunu bize hatırlatır ve yapar. Bu anlamda Taksim'e yeni bir değer katmanın, insanların buraya gelmesine, tam da Cumhuriyetimizin 100’ncü yılına yakışan yeni bir buluşma alanını katmanın da gururunu yaşıyoruz. 2022’de başlayan bu restorasyon, aslına uygun bir biçimde yapılması, kaybedildiği düşünülen kat yüksekliğini arttıran ve özellikle altına yapılan dolguların bu anlamda taşınarak, atılarak yeniden mekanın o zengin halinin bu güzel sunuma kavuşması da büyük bir değer. Eminim her biriniz buraya girdiğinde, ‘Böylesi bir mekandan biz niçin uzak tutulduk’ ya da ‘Bu mekanı, bu şekliyle niye uzun yıllar kullanamadık’ diye hayıflanacaksınız. Ama bundan sonra inşallah çok güzel bir dönemi hep birlikte yaşayacağız” dedi.

OSMANLI MİRASI YAPI, CUMHURİYET’İN SEMBOLÜ OLDU

Padişah I. Mahmud tarafından 1732-33 yılları arasında inşa ettirilen Taksim Maksemi, yüzlerce yıl şehrin su ihtiyacının karşılanmasında etkin rol üstlenen önemli bir Osmanlı mirası yapısı.

Son yıllarda İBB Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi olarak İstanbulluları ağırlayan Taksim Maksemi, çalışmalar kapsamında Cumhuriyet Müzesi’ne dönüştürüldü. Cumhuriyet'in değerlerini ve kazanımlarını yansıtan kapsamlı içeriğiyle Kurtuluş’tan Kuruluş’a uzanan bir Cumhuriyet yolculuğu sunan müze; Osmantan Erkır ile Şişli’deki İBB Atatürk Müzesi’nin değerli katkılarıyla oluşturulan; Atatürk’ün müşir üniforması, çizmesi, triko süveteri, kalpağı gibi kişisel eşyalarını içeren koleksiyonuyla da ziyaretçileri için özel bir deneyim mekanı olmayı amaçlıyor. Cumhuriyet Müzesi, pazartesi hariç her gün 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 38 102
2. Fenerbahçe 38 99
3. Trabzonspor 38 67
4. Başakşehir 38 61
5. Kasımpasa 38 56
6. Beşiktaş 38 56
7. Sivasspor 38 54
8. Alanyaspor 38 52
9. Rizespor 38 50
10. Antalyaspor 38 49
11. Gaziantep FK 38 44
12. A.Demirspor 38 44
13. Samsunspor 38 43
14. Kayserispor 38 42
15. Hatayspor 38 41
16. Konyaspor 38 41
17. Ankaragücü 38 40
18. Karagümrük 38 40
19. Pendikspor 38 37
20. İstanbulspor 38 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 38 91
2. Arsenal 38 89
3. Liverpool 38 82
4. Aston Villa 38 68
5. Tottenham 38 66
6. Chelsea 38 63
7. Newcastle 38 60
8. M. United 38 60
9. West Ham United 38 52
10. Crystal Palace 38 49
11. Brighton 38 48
12. Bournemouth 38 48
13. Fulham 38 47
14. Wolves 38 46
15. Everton 38 40
16. Brentford 38 39
17. Nottingham Forest 38 32
18. Luton Town 38 26
19. Burnley 38 24
20. Sheffield United 38 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 95
2. Barcelona 38 85
3. Girona 38 81
4. Atletico Madrid 38 76
5. Athletic Bilbao 38 68
6. Real Sociedad 38 60
7. Real Betis 38 57
8. Villarreal 38 53
9. Valencia 38 49
10. Deportivo Alaves 38 46
11. Osasuna 38 45
12. Getafe 38 43
13. Celta Vigo 38 41
14. Sevilla 38 41
15. Mallorca 38 40
16. Las Palmas 38 40
17. Rayo Vallecano 38 38
18. Cadiz 38 33
19. Almeria 38 21
20. Granada 38 21