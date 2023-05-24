Taksi ve otobüslere sıkı denetim
Alanya’da faaliyette bulunan taksi ve halk otobüsleri turizm sezonu öncesi Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Ulaşım Zabıtası ekipleri tarafından denetleniyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Ulaşım Zabıtası ekipleri ilçe genelinde sürdürdükleri rutin denetimlere ek olarak 2023 turizm sezonu öncesi herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması, gelen turistlerin rahat ve konforlu bir ulaşım hizmeti alabilmesi için denetimlerini artırdı. Sezon öncesi ilçenin muhtelif yerlerinde denetim yapan ekipler taksiler ve halk otobüslerini mercek altına aldı. Yapılan denetimlerde çalışma belgeleri, temizlik, şoförün giyim ve davranışları, evrak araç üzerindeki yazı ve logolar tek tek incelendi. Kurallara uyanlara teşekkür edilirken, evrak başta olmak üzere eksikleri olan taksi ve halk otobüsü sürücüleri ise eksiklerini tamamlaması için uyarıldı. Denetimler rutin olarak devam edecek.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|33
|79
|2. Fenerbahçe
|33
|74
|3. Beşiktaş
|34
|74
|4. A.Demirspor
|33
|63
|5. Başakşehir
|33
|53
|6. Trabzonspor
|33
|51
|7. Konyaspor
|33
|49
|8. Kayserispor
|33
|49
|9. Karagümrük
|33
|44
|10. Alanyaspor
|34
|41
|11. Kasımpaşa
|33
|40
|12. Ankaragücü
|33
|39
|13. Antalyaspor
|33
|38
|14. Sivasspor
|34
|37
|15. İstanbulspor
|33
|35
|16. Giresunspor
|33
|34
|17. Ümraniye
|33
|27
|18. Gaziantep FK
|33
|25
|19. Hatayspor
|33
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|36
|78
|2. Rizespor
|36
|68
|3. Pendikspor
|36
|67
|4. Bodrumspor
|36
|62
|5. Sakaryaspor
|36
|62
|6. Eyüpspor
|36
|62
|7. Göztepe
|36
|60
|8. Manisa FK
|36
|56
|9. Keçiörengücü
|36
|56
|10. Bandırmaspor
|36
|55
|11. Boluspor
|36
|52
|12. Altay
|36
|40
|13. Erzurumspor
|36
|39
|14. Tuzlaspor
|36
|38
|15. Gençlerbirliği
|36
|38
|16. Altınordu
|36
|35
|17. Adanaspor
|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
|19. Yeni Malatyaspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|36
|88
|2. Arsenal
|37
|81
|3. Newcastle
|37
|70
|4. M. United
|36
|69
|5. Liverpool
|37
|66
|6. Brighton
|36
|61
|7. Aston Villa
|37
|58
|8. Tottenham
|37
|57
|9. Brentford
|37
|56
|10. Fulham
|37
|52
|11. Crystal Palace
|37
|44
|12. Chelsea
|36
|43
|13. Wolves
|37
|41
|14. West Ham United
|37
|40
|15. Bournemouth
|37
|39
|16. Nottingham Forest
|37
|37
|17. Everton
|37
|33
|18. Leicester City
|37
|31
|19. Leeds United
|37
|31
|20. Southampton
|37
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|36
|85
|2. Atletico Madrid
|35
|72
|3. Real Madrid
|35
|71
|4. Real Sociedad
|36
|68
|5. Villarreal
|35
|60
|6. Real Betis
|35
|56
|7. Athletic Bilbao
|35
|50
|8. Girona
|36
|49
|9. Sevilla
|35
|48
|10. Osasuna
|35
|47
|11. Rayo Vallecano
|35
|46
|12. Mallorca
|35
|44
|13. Valencia
|35
|40
|14. Celta Vigo
|36
|40
|15. Almeria
|36
|39
|16. Cadiz
|35
|38
|17. Real Valladolid
|36
|38
|18. Getafe
|35
|35
|19. Espanyol
|35
|34
|20. Elche
|35
|20