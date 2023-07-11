Suya Kanmış Hatun Türbesi'ne online tanıtım

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, restorasyon çalışmalarını tamamlayarak yeniden hizmete sundukları Suya Kanmış Hatun Türbesi'nde sosyal medya üzerinden online açılış ve tanıtımını gerçekleştireceklerini söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Günümüze kadar 510 senedir hizmet eden Suya Kanmış Hatun Türbesi'nin ilginç bir hikâyesi olduğunu hatırlatan Kayseri'nin Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Tarihimize sahip çıkıyor, yok olmaya yüz tutan tarihi yapılara sahip çıkmaya devam ediyoruz. Buranın kurucusunun ismini verdiğimiz hayırseverimiz Osmanlı ordusu sefere giderken buradan orduya testi ile su ikram etmiş ve su hiç bitmemiş, keramet göstermiş. Padişaha kadar bu haber gidince padişah birçok araziyi kendisine hediye etmiş. Ve bu hatun bu arsalardan bir hayır vakfı kurmuş.

Buranın üst kubbesi daha önceden çökmüş. Bizde Melikgazi Belediyesi olarak restore ettik. Türbenin beden duvarlarındaki yıpranmış hasarlı taşlar yenileriyle değiştirdik. Yapının mevcutta olmayan iç kubbesi ve külahı restorasyon projesine uygun olarak tamamlandı. 11 Haziran Salı günü saat 12.00’de Hunat Mahallesi'nde bulunan Suya Kanmış Hatun Türbesi'nde sosyal medya üzerinden online açılış ve tanıtım töreni yapacağız. Online katılmak yayınımızı izlemek isteyen tüm hemşehrilerimi sosyal medya hesaplarıma bekliyorum. @mustafapalancioglu instagram hesabım ve Mustafa Palancıoğlu DrPalancioglu facebook sayfamdan yayını izleyebilirsiniz. ” dedi.