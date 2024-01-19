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Suya GES ile kavuştular

YAŞAM 19.01.2024, 08:16
Suya GES ile kavuştular

Antalya Büyükşehir Belediyesi, susuz mahalleleri suyla buluşturuyor. Elmalı merkeze 51 km uzaklıkta bulunan ve ilçenin en yüksek rakımlı mahallesi olan Ovacık’ın yıllardan bu yana süren içme suyu hasreti, bölgeye yapılan Güneş Enerji Sistemi ile son buldu.ANTALYA (İGFA) - Antalya’nın 19 ilçesi 913 mahallesine hizmet eden Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı’nın Ovacık Mahallesi’ni de unutmadı. 1964 yılında Akarca mevkiindeki kaynak suyunu kazmayla kürekle açtıkları hatta boru döşeyip mahalleye getiren Ovacık sakinleri kaynak suyunun azalmasıyla susuzluk çekmeye başladı. Susuzluk çektiklerini her fırsatta dile getiren Ovacık halkının sesine Başkan Muhittin Böcek yanıt verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmayla bölgenin su sorunu çözüldü.

GES İLE ENERJİ BEDELİ ÖDENMİYOR

Ovacık Mahallesi’ni suya kavuşturmak için yapılan çalışmaları anlatan Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Elmalı Şube Müdürü Bilal Bayram, Elmalı’ya 51 km uzaklıkta bulunan ve en yüksek rakımlı mahalle olan Ovacık’a 7 km mesafede bulunan Çukurkuyu mevkiine Güneş Enerji Sistemi (GES) kurulduğunu söyledi. GES’in bulunduğu alandan 7 km’lik hat döşenerek Ovacık Mahallesi’ne su basıldığını söyleyen Bayram, “Ovacık Mahallesinde kış aylarında 10-15 kişi kalır. Yaz aylarında ise bu rakam 700’ü bulur. Yaz aylarında susuzluk çekiyorlardı. Mevcut cazibeli ana kaynağın suyu yetersiz olduğu için Çukurkuyu denilen mevkiye GES kurduk. Her bir 45’er volt enerji üreten 24 adet panelden oluşuyor. 2.2 KW’lık çevirici ile 3 beygir gücünde dalgıç motoru çalıştırarak su basıyoruz. Toplamda 6200 KW enerji elde ediyoruz. Bu sayede elektrik parası ödememiş oluyoruz.  Böylece vatandaşa daha fazla hizmet edebilecek kadar tasarrufumuz oluyor” dedi.

ÇUKURKUYU’DAN SU GELDİ

Ovacık sakinlerinden Ali Çetin de mahallenin uzun süredir susuzluk çektiğini belirterek

“Eskiden atalarımızın getirdiği su vardı onunla idare ediyorduk. Sonra o su yetmemeye başladı. Yaz aylarında su deposunu kapatıyorduk. Su dolsun diye bekliyorduk sonra açıyorduk. Biraz akıyordu herkes kabını kacağını doldurup onunla idare ediyordu ama şimdi Çukurkuyu’dan suyumuz geldi” diye konuştu.

SESLERİNİ BAŞKAN BÖCEK DUYDU

Ovacık Mahalle Muhtarı Mehmet Arat ise bugüne kadar su sorunlarını pek çok kez dile getirdiklerini, sorunu dikkate alıp çözüm üretenin ise Başkan Muhittin Böcek olduğunu söyledi. Muhtar Arat, “Mahallede iki çeşme vardı kadınlar bakırla çeşmeye giderdi onunla idare ediyorduk ama çok zor oluyordu. Daha önce kuyudan alıyorduk. Muhittin Böcek Başkanımız sayesinde Güneş enerjimizi kurduk 7 km’den pompayla su basılıyor. Bu yıl yağışlar da iyi olduğu için su sıkıntımız yok” ifadelerini kullandı.

Ovacık sakini Osman Ak ise “7 km’den suyumuz geldi, suya kavuştuk. Her adam yapamaz yani. 7 km’den suyu getirmek, köylüye kavuşturmak her babayiğidin harcı değildir” diyerek Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür etti.

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