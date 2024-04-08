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Suudi Arabistan'dan kadınlar ve gençler için seyahat kolaylıkları

YAŞAM 08.04.2024, 17:16
Suudi Arabistan'dan kadınlar ve gençler için seyahat kolaylıkları

Suudi Arabistan'ın yeni girişimleri özellikle kadınlar ve gençler için keşfedilmeyi bekleyen hazinelerin kapılarını açıyorİSTANBUL (İGFA) - Seyahatin amacı ister inanç turu, ister turistik gezi olsun, Suudi Arabistan, Vizyon 2030 hedefleri doğrultusunda tüm ziyaretçilerin huzurlu ve rahat bir deneyim yaşaması için bir dizi kolaylıklar geliştirdi.

Suudi Arabistan, Vizyon 2030 hedefleri kapsamında özellikle kadınlara ve gençlere sorunsuz ve keyifli seyahat deneyimleri yaşatmak için düzenlemeler yaptı.

2023 yılından itibaren kadınlar için Umre ve Hac ziyaretlerinde erkek vasi bulundurma zorunluluğun kaldırılmasının ardından, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 63 ülkenin vatandaşları için turistik elektronik vize, kapıda vize ve 96 saate kadar kalış imkanı sunan transit vizenin hizmete geçmesi ile, tüm ziyaretçilere Suudi Arabistan'ın gizli hazinelerini deneyimlemek için büyük bir fırsat yaratıldı.

Kadın ziyaretçiler, ister tek başlarına ister arkadaşlarıyla seyahat etsinler, Mekke ve Medine'deki kutsal yerleri ziyaretlerinin ardından, yıl boyunca düzenlenen çeşitli etkinliklere katılabilir veya uluslararası markaların yer aldığı lüks alışveriş merkezlerinde keyifli bir alışveriş deneyimi yaşayabilirler.

Cidde, çok sayıda uluslararası markaya ev sahipliği yapan Mall of Arabia'nın yanı sıra dünya çapındaki markaların peşi sıra sergilendiği ünlü Tahlia Caddesi ile gözde bir alışveriş destinasyonu olarak ön plana çıkmaktadır. Ziyaretçiler Mekke'de bulunan Al Hijaz Alışveriş Merkezi, Al Diyafa Alışveriş Merkezi ve City Center Mecca'daki alışveriş seçeneklerini keşfedebilirler. Suudi Arabistan’ın zengin kültür olanaklarını keşfetmek isteyenler için ise ulusal miras ve kültür festivali Janadriyah’dan, Kral Abdulaziz Deve Festivali ve Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'ne kadar pek çok önemli etkinlik düzenlenmektedir.

BENZERSİZ DENEYİMLER, GENÇ UMRE ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

Suudi Arabistan, son dönemdeki reformlarıyla Umre ziyaretlerini önemli ölçüde yeniden şekillendirerek özellikle gençler için daha rahat ve cazip bir deneyim sunmak için harekete geçti. Manevi bir yolculuğun yanı sıra zengin kültürel mirası ve modern cazibe merkezleriyle ön plana çıkan Suudi Arabistan, artık sadece ailelere değil gençlere de hitap ediyor.

Umre ziyaretini çok daha kolay ve erişilebilir hale getiren Suudi Arabistan, Nusuk web sitesi aracılığıyla ziyaretçi vizesi veya elektronik Umre Vizesi ile seyahat kolaylığı sağlamaktadır. Bu platform sadece planlama ve rezervasyon konusunda yardımcı olmakla kalmayıp, aynı zamanda 10 dilde kapsamlı bilgi, hizmet ve paket seçenekleri de sunmaktadır. Mekke ve Medine'deki çok sayıda otel seçeneğiyle Suudi Arabistan, Umre’yi daha ulaşılabilir hale getirmeyi amaçlayan girişimiyle Mescid-i Haram çevresinde her bütçeye uygun konaklama alternatifleri sunarak tüm ziyaretçilerin beklentilerini karşılamayı hedeflemektedir.  

Ziyaretçiler Riyad Sezonu ve Diriye Sezonu dahil olmak üzere çeşitli etkinlik ve festivallere katılabilir, ayrıca dünyanın en iyi futbolcularının maçlarını takip ederek heyecan dolu anlara tanıklık edebilirler.

Umre ziyaretinin ardından tarih meraklıları, geçmişi Nebati uygarlığına kadar uzanan bir arkeolojik harika olan Mada'in Saleh'i keşfedebilir veya Medine’de yer alan, İslam tarihindeki ilk cami olan Mescid-i Kuba’yı ziyaret edebilirler. Kızıldeniz'deki zengin biyolojik çeşitliliğiyle ünlü Farasan Adaları ve dünyanın en büyük kum çölü Rub' al Khali çölü, doğa tutkunları için benzersiz bir macera fırsatı sunmaktadır.

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