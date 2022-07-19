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Suuçtu şelalesine bayramda rekor ziyaretçi

YAŞAM 19.07.2022, 09:17
Suuçtu şelalesine bayramda rekor ziyaretçi

Bursa’nın önemli destinasyon alanlarından biri olan 38 metre yükseklikten dökülen eşsiz doğa harikası Suuçtu Şelalesi, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğradı.

BURSA (İGFA) - Mustafakemalpaşa’da bulunan dizilere ve reklam filmlerine ev sahipliği yapan ilçe halkı tarafından yoğun ilgi gören Suuçtu Şelalesi bayram tatilinde 30.000 yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayarak bu senede ki rekorunu kırdı. Fay hattının çökmesi sonucu oluşan 38 metre yükseklikten dökülen eşsiz şelale,  yaz ve kış aylarında ziyaretçilerin gözdesi olmaya devam ediyor. Şelale etrafında ki kayın ağaçları ve serin havasıyla tam bir hava deposu olurken ziyaretçiler tarafından piknik yeri olarakta tercih ediliyor.

Romanya Polonya ve Macaristan gibi yurtdışından ve yurtiçinden binlerce misafire ev sahipliği yapan doğa harikasında Suuçtu Şelalesinde ziyaretçiler bol bol fotoğraf çektirip doğa yürüyüşleri yaparak hem doğanın hem bayramın güzelliğini bir arada yaşadılar.

SANAL TUR SAYESİNDE SUUÇTU HER AN YANINIZDA

Türkiye’nin sayılı doğal güzellikleri arasında yer alan Suuçtu Şelalesi, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ın Suuçtu Şelalesi Sanal Tur projesiyle dünyaya açıldı. Mustafakemalpaşa Belediyesi Web sitesinden adım adım gezilebilen şelale, göz kamaştıran eşsiz güzellikleri sanal ortamda gezme fırsatı buluyor.

Başkan Kanar tüm misafirleri damak çatlatan lezzetiyle, tescilli coğrafi işaret belgeli Mustafakemalpaşa Peynir tatlısını yemeğe davet ederken ‘’ Tüm misafirlerimize ilgi ve ziyaretlerinden dolayı sonsuz teşekkürler, şelalemizin eşsiz güzelliği gibi, güzel tatiller diliyorum, kapımız her zaman sizlere açık’’ dedi.

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