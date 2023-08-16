'Sütaş Çiftliği Karikatürleri' Bingöl'de sergileniyor

Sütaş Çiftliği Karikatürlerinin 20. yıl kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen serginin Anadolu’daki yeni durağı Bingöl oldu.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) – Bingöl Kalium AVM’de 29 Ağustos'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek olan sergi, alışveriş merkezinin giriş katında karikatür severleri ağırlıyor.

2002 yılından bu yana çizer Faruk Bayraktar imzası ile yayınlanan Sütaş Çiftliği Karikatürleri arasından derlenen karikatürlerin yer aldığı sergi, 7’den 70’e herkesi eğlenceli ve keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.