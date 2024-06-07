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Susuz kalan ibibiğe Jandarma şefkati
Edirne İl Jandarma Komutanlığı, çevre, doğa ve hayvanların korunması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor
YAŞAM 07.06.2024, 11:18
Edirne İl Jandarma Komutanlığı, çevre, doğa ve hayvanların korunması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Sıcak yaz aylarının gelmesiyle su bulmakta güçlük çeken canlılara yönelik devriye faaliyetlerinde, bitkin halde bulunan bir ibibiği kurtardı.
Ekiplerin devriye sırasında susuzluktan bitkin düşmüş bir ibibiğe rastlaması üzerine susuzluğunu gideren jandarma ekipler, gerekli adımları atarak, kuşun yeniden doğal yaşam alanına dönebilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirdi.
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