Susurluk projeleriyle örnek oluyor

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, belediye tarafından yürütülen projeler, ilçenin gelişimine önemli katkı sağlıyor. Şeker pancarı üretimi, ıhlamur hasadı, ayran festivali, motofest, sanat ve sporda birden bine projesi, Cumhuriyetin yüzü projesi, kitap kafe gibi projeler, ilçenin ekonomisini, kültürünü ve turizmini canlandırmayı hedefliyor.BALIKESİR (İGFA) - Susurluk Belediyesi, ilçede şeker pancarı üretimini teşvik etmek için çalışmalar yürütüyor.“Pancardan Şekere Topraktan Evlere” projesi kapsamında Susurluk’ta şeker pancarı üretimini artırmak amacıyla belediye tarlalarına pancar ekimi yapılıyor.

Susurluk’un mayası şeker pancarıdır diyen Belediye Başkanı Nurettin Güney "Şeker pancarı üretimiz sıfır noktasına gelmişti. Fabrikamıza şeker pancarı bölgemizde üretim az olduğu için Eskişehir’den, Konya’dan, Kütahya’dan geliyordu. Bunu kabul etmemiz mümkün değildi. Üretimde halkımıza örnek olmak amacıyla belediye olarak şeker pancarı ekimine başladık. Marmara Bölgesinin en kaliteli şeker pancarını ürettik.Bizler üreticiye, üretime hizmet etmeye devam edeceğiz. Nasıl ki şehrimizin üstündeki karanlığı alıp ışıl ışıl bir şehir yaptıysak, üreticilerimizin de korkularını yok ederek üretimi destekleyeceğiz. Üretimi desteklediğimiz zaman ne mi olacak? Şeker Pancarı Üretimi teşviğimiz ile fabrikamızın Şeker Üretim kapasitesi ve kalitesi artacak, bununla birlikte çalışan kişi sayısında artışa gidilecek. Ürettiğimiz zaman şehrimizin bir çok sorununa dertlenmiş ve çözüm sunmuş olacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında Devletçilik anlayışımızla beraber üretelim diyoruz ve Susurluk Belediyesi olarak üretmeyi çok iyi biliyoruz." diye konuştu.

SUSURLUK AROMATERAPİ MERKEZİ OLACAK

Susurluk, Türkiye'nin önemli ıhlamur üretim merkezlerinden biri. Zengin doğal kaynakları ile, en aromatik bitkiler Susurluk’ta yetiştiğini söyleyen Başkan Nurettin Güney "Susurluk Belediyesi , ıhlamur hasadının verimliliğini artırmak için Çataldağ'dan Keltepe’ye Susurluk’umuzun her köşesine ulaşıyor ’’dedi.

Ihlamur ağaçlarının bakım ve budaması yapılıyor. Ayrıca, ıhlamur üreticilerine pazarlama desteği de sağlanıyor.

YÜZBİNLER AYRAN FESTİVALİNDE BULUŞTU.

Konserler, Sergi ve söyleşiler, Çocuklara özel etkinlikler, Sanat sokağındaki etkinlikler ve yaşanan ilkleri ile 34. Ayran Festivali Susurluk’a çok iyi geldi.

Belediye Başkanı Nurettin Güney’in Susurluk, beraber çalışıyor, beraber üretiyor ve şimdi de beraber eğleniyor dediği Ayran Festivali tüm belediye ekiplerinin özverili çalışması sayesinde sorunsuz ve tüm güzelliğiyle Susurluklularla buluştu. Başkan Güney; ilçeye bir çok misafirin geldiğini söylerken Ayran Festivalinin birlik ve beraberliğimiz için çok önemli olduğunun da altını çizdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı ile başlayan Festivalde Sanat Sokağındaki hareketlilik, tüm ilçeye yayıldı. Sanat Sokağı, misafir belediyelerin stantları, ömür üreten kadınlar gelişim atölyelerini stantları herkes için atölyeler düzenledi. Susurlukluların büyük ilgisiyle dolup taşan Sanat Sokağında festival boyunca Susurluklu Genç Müzisyenlerin sahne aldığı müzik dinletileri gerçekleştirildi.

MOTOFEST İLE HARİKA EV SAHİPLİĞİ

Susurluk, motosiklet tutkunları için de önemli bir destinasyon.11’inci Uluslararası Balıkesir Motosiklet Festivali, Susurluk’ta rekor katılımla gerçekleşti. Her yaştan motor tutkunu Susurluk’ta bir araya geldi.3-6 Ağustos tarihleri arasında Susurluk Çaylak Mesire Alanı’nda yapılan festival her yaştan motor tutkununu bir araya getirdi. Geçtiğimiz yıl 12 bin kişinin katılımıyla rekor kıran Balıkesir Motofest bu sene 16 bin 312 kişi ile tekrar rekor kırdı. Her geçen sene ilgiyle takip edilen festivalde Can Gox, Retrobus ve Seferiler gibi çeşitli sanatçılar sahne aldı.

Balıkesir Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen ve katılım oranı en yüksek motosiklet festivali olan Balıkesir Motofest özel etkinlikler, ödüllü yarışmalar ve motosiklet yarışları ile dolu geçti. Off- Road Festivali ve Karavan Festivali’nin ardından Susurluk’ta Balıkesir Motofest’e ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, “Ormanlarımıza hiçbir zarar vermeden bu tür etkinlikleri yapma Susurluk gibi gelişen ve değişen bir ilçe için büyük önem taşıyor. Motofest için gelen misafirlerimiz mesire alanımıza zarar vermeden ve hiçbir şekilde ateş yakmadan festivali tamamladı. Her yıl Motofest tutkunlarını ağırlamaktan büyük bir onur duyarız.”dedi.

“SUSURLUK’U DAHA GÜZEL YARINLARA TAŞIYORUZ”

Susurluk Belediyesi tarafından düzenlenen kültür, sanat, mesleki ve spor kursları “Birden Bine Projesi” kapsamında 14 farklı branşta devam ediyor. 6 – 13 Yaş grubu bin 244 kursiyerin katılımıyla gerçekleşen ve 14 farklı branşta, haftanın 7 gününü kapsayan bu kurslarda toplam 132 saat eğitim veriliyor. Ulaşım da ücretsiz servis imkânı sunan kurslar, alanında uzman eğitmenler sayesinde ilgili branşta bilinçli öğrenme sağlanıyor. Sanat ve Spor Kursları, çocuklar ve gençler için Futbol, Voleybol, Basketbol, Resim, İngilizce, Drama, Jimnastik, Çocuk Yoga, Bale, Dans, Bağlama, Piyano, Gitar, Kil Heykel branşlarında devam ederken ayrıca yetişkinler için kurs içeriğinde Bağlama, İngilizce, Tiyatro, Step Aerobik başlıkları altında eğitim alabiliyor.

Belediyecilikte en büyük hizmetin gençlik ve eğitim üzerine verildiğini belirten Belediye Başkanı Nurettin Güney, “Susurluk Belediyesi Sanat ve Spor Okullarının; çocuk, genç, yetişkin tüm katılımcılarının memnuniyet dolu geri dönüşlerinden son derece mutluyuz. Önceliğimiz gençler olsa da yetişkin vatandaşlarımızı da düşünerek kurslarımızı geniş bir yelpazede tuttuk. Zamanını değerli geçirmek için öğrenmeyi sevenler, yetenekli ve çalışkan tüm kursiyer arkadaşlarımızla beraber Susurluk’u daha güzel yarınlara taşımak için çalışıyoruz ” şeklinde konuştu.

ESKİSİNİ GETİR YENİSİNİ GÖTÜR PROJESİNE YOĞUN İLGİ

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ felsefesinden yola çıkarak kültür ve eğitim alanında çocuklarımıza ve gençlerimize yeni olanaklar sağlamaya devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Nurettin Güney Susurluk halkı için modern yaşam alanları oluşturmaya devam edeceklerini söyledi. Atatürk parkı içinde hizmete açılan Kitap Kafe, açıldığı günden bu yana kitap okumak isteyen gençlere veya sınavlara hazırlanan öğrencilere sıcak bir ortam sağlıyor.

Belediye Başkanı Nurettin Güney, yürütülen projelerin ilçenin gelişimine önemli katkı sağlayacağını belirterek, "Susurluk, tarihi, kültürü ve doğal güzellikleriyle önemli bir potansiyele sahip. Biz de bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek için çalışıyoruz. Yürüttüğümüz projeler, ilçenin gelişimine önemli katkı sağlayacaktır" dedi.