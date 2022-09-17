Süslü Kadınlar İzmit’te pedal çevirecek
Kocaeli'nin İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i ziyaret eden Op. Dr. Bilge Öğütçüler, İzmit Belediyesinin de destek verdiği Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’na Hürriyet’i davet ettiKOCAELİ (İGFA) - 2013 yılında İzmir’de başlayan süslü Kadınlar Bisiklet Turu bu yıl 32 ülke ve 200 şehirde eş zamanlı olarak gerçekleşecek. İzmit’te de düzenlenecek bisiklet turunda kadınlar Kocaeli'nin İzmit Belediyesi öncülüğünde pedal çevirecek. 18 Eylül Pazar günü saat 17.30’da Anıtpark’tan başlayacak Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, Yahya Kaptan Gülümse Kafe’de tamamlanacak.
RENGARENK KIYAFETLERLE PEDAL ÇEVİRECEKLER
2013 yılından bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nda, tüm kadınlar rengârenk kıyafetleri ve süsledikleri bisikletleri ile pedal çevirecek. Bisiklet turunun organizatörlerinden Op. Dr. Bilge Öğütçüler de, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i bu yıl 10’uncusu düzenlenecek Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’na davet etti.
BAŞKAN HÜRRİYET’TEN TEŞEKKÜR
Başkan Hürriyet, kadınların toplumda daha fazla görünürlüğünü sağlamak ve kendilerini temsil etmelerine fırsat vermek amacıyla düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’ndan ötürü Op. Dr. Öğütçüler’i tebrik ederken nazik davetleri için teşekkürlerini sundu.
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