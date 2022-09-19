'Süslü Kadınlar' İzmit’in sokaklarını renklendirdi

32 ülke ve 200 şehirde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, İzmit Sokaklarında renkli görüntülere sahne oldu.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen Süslü Kadınlar Bisiklet Turunda yüzlerce kadın İzmit Sokaklarında pedal çevirdi.

32 ülke 200 şehirde eş zamanlı olarak gerçekleşen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkat çekmek, toplumda daha fazla görünürlüğü sağlamak adına düzenlendi. Anıtpark’tan başlayan bisiklet turu İzmit Belediyesi Sosyal Tesisi Gülümse Kafe’de son buldu.

Süslü Kadınlar Bisiklet Turuna İzmitli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Bisiklet Turunun son durağı olan Gülümse Kafe’de bisiklet turuna katılan kadınları karşıladı. Bisiklet turuna katılan kadınlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Hürriyet etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tura katılan kadınlar da Başkan Hürriyet’e kadınlara öncülük etmesi ve destek olması sebebiyle teşekkür ettiler.

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu organizasyonu Kocaeli sorumlusu Doktor Bilge Öğütçüoğlu, “ 2013 yılından beri ilki İzmir’de gerçekleştirilen ve 32 farklı ülke ve 200 farklı şehirde eş zamanlı yapılan bir tur gerçekleştiriyoruz. Buradaki amacımız aslında dumansız kentler oluşturulmasını sağlamak. Sokaklarda egzoz dumanı yerine parfüm kokusu olmasını istiyoruz. Bisikletle ulaşımın daha yaygın olabilmesi için atılan fikir olarak bu tur yayılarak devam ediyor. Amacımız belediyelerin buna daha fazla ilgi göstermesi ve bisikletle ulaşımı kolaylaştıracak altyapıların yapılmasını sağlamak bunu biraz daha dile getirmek için çalışmalara devam ediyoruz” dedi.