Şuşa Türk Dünyası Kültür Evi’nde geri sayım başladı

2022 yılı Kasım ayında Kayseri'nin Talas ilçesinde görkemli bir törenle açılışı yapılan Azerbaycan Kardeşlik Parkı içerisinde yer alan ve yine aynı gün temeli atılan Şuşa Türk Dünyası Kültür Evi’nde sona gelindi.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Talas Belediyesi tarafından yaptırılan ve toplamda 20 bin metrekare alana sahip parkın içerisinde bulunan Şuşa Türk Dünyası Kültür Evi, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğin simgesi haline gelecek.

DOSTLUĞUN SİMGESİ OLACAK

Azerbaycan ordusunun Karabağ’da gerçekleştirdiği operasyonların gündemdeki yerini koruduğu günlerde konuyla ilgili bir açıklama yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Dün, bugün ve yarın her zaman Azerbaycan’ın yanındayız. Tek millet, iki devlet ilkesiyle kardeşliğimizi pekiştirecek adımlar atmaya devam ediyoruz. Geçen yıl Kasım ayında Azerbaycan Kardeşlik Parkı’nın açılışını yapmıştık. Bu park içerisinde bulunacak Şuşa Kültür Evi’nin de temelini atmıştık. Kaba inşaatını tamamladık, yakın zamanda da iç tefrişatını yaparak hizmete açacağız” dedi.

Azerbaycan’a özgü kültürel unsurların yer alacağı Şuşa Türk Dünyası Kültür Evi’nde Azerbaycan’a özgü kıyafetlerden görsel ürünlere birçok kültürel ürün bulunacak. Kültür evini ziyaret edecekler Azerbaycan kültürünü yakından görme fırsatı bulacak.

Azerbaycan Parkı’nda ayrıca Şuşa’da bulunan ‘İsa Çeşmesi’nin bir benzeri de bulunuyor. Kültür evi tamamlandığında Azerbaycan ve Türkiye arasında kültür köprüsü olacak.