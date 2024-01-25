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Şuşa Azerbaycan Kültür Evi’nde sona doğru

YAŞAM 25.01.2024, 10:31
Şuşa Azerbaycan Kültür Evi’nde sona doğru

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın vizyonu ve Şuşa Azerbaycan Kültür Evi Derneği Fahri Başkanı Necef Ganbarov'un proje desteğiyle yaptırılan Şuşa Azerbaycan Kültür Evi’nde sona gelindi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Azerbaycan’ın Kültür Başkenti Şuşa ile Kayseri'nin ‘kardeş şehir’ olmasından sonra başlayan ikili ilişkiler çerçevesinde, Talas’ın Yenidoğan Mahallesi’ndeki 20 bin metrekare alana sahip Azerbaycan Kardeşlik Parkı içerisinde yaptırılan Şuşa Azerbaycan Kültür Evi, hizmete girdiğinde iki ülke ve özellikle iki şehir arasındaki dostluk ve kardeşliğin simgesi haline gelecek.

Konuyla ilgili olarak bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Dün, bugün ve yarın her zaman Azerbaycan’ın yanındayız. Tek millet, iki devlet ilkesiyle kardeşliğimizi pekiştirecek adımlar atmaya devam ediyoruz. 2022 yılı Kasım ayında Azerbaycan Kardeşlik Parkı’nın açılışını yapmış, park içerisinde bulunacak Şuşa Azerbaycan Kültür Evi’nin de temelini atmıştık. Kültür evinin yapımı tamamlanmak üzere. İki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliği simgeleyecek çok güzel bir bina oldu.” dedi.

Azerbaycan’a özgü kültürel unsurların yer alacağı Şuşa Azerbaycan Kültür Evi’ni ziyaret edenler, Azerbaycan kültürünü yakından tanıma fırsatı bulacak. Kültür evinde ayrıca iki ülke tarafından ortak programlar düzenlenecek.

Kültür evinin önünde ayrıca Şuşa’da yer alan ‘İsa Çeşmesi’nin bir benzeri bulunuyor. Diğer yandan alanda, Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında 1992 yılında Ermenistan tarafından katledilen 613 sivilin isimlerinin yer aldığı Hocalı Şehitleri Anıtı da yer alıyor.

Şuşa Azerbaycan Kültür Evi’nin açılışı, Azerbaycan'dan gelecek yetkililer ve Kayseri protokolünün katılımıyla önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek.

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