Sürücülere sinyalizasyon uyarısı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün, Eskişehir-Ankara çevreyolu Estim köprü altı girişinde bulunan kavşaktaki trafik sinyalizasyon sisteminin aktif hale getirilmesi talebinin kabul edildiğini ve 1 Şubat itibariyle uygulamanın başlayacağını açıkladı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Valiliği başkanlığında tüm resmi kurum ve üst düzey temsilcilerin katıldığı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’ndan çıkan karar ile ilgili Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bilgilendirmede, “13 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilen ve Eskişehir Valiliği başkanlığında tüm resmi kurum ve üst düzey temsilcilerin katıldığı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün Eskişehir Ankara Çevre Yolu Estim Bölgesi’ndeki köprü altı girişindeki kavşaktaki trafik sinyalizasyon sisteminin aktif hale getirilmesi talebi gündeme gelmiştir.

Değerlendirmeler sonucunda Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nün talebi kabul edilmiştir. Bu karar doğrultusunda sorumluluğumuzda olan ancak pasif durumda çalıştırdığımız sinyalizasyon sistemi 1 Şubat Çarşamba günü itibariyle aktif hale getirilecektir. Belirtilen tarih itibariyle ESTİM girişindeki köprü altında bulunan sinyalizasyon sisteminin çalışmaya başlayacağı konusunda sürücülerimizi bilgilendirmek istiyoruz.” ifadelerine yer verildi.