Sürdürülebilirlikte Dokuz Eylül farkı

Ekolojik mücadele konusundaki girişimleriyle dikkat çeken Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan ‘2023-Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu’na göre 0.07 metrik ton değeri ile Türkiye genelinde kişi başı doğrudan karbon ayak izinin en düşük olduğu yükseköğretim kurumu oldu.İZMİR (İGFA) - Sıfır atık ve enerji verimliliği alanında yürüttüğü sürdürülebilirlik çalışmalarıyla dikkat çeken Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), ekolojik mücadele konusundaki sorumluluklarını titizlikle yerine getirmeye devam ediyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan ‘2023-Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu’na göre DEÜ, 0.07 metrik ton değeri (kg/CO2 eşdeğeri) ile Türkiye genelinde kişi başı doğrudan karbon ayak izinin en düşük olduğu yükseköğretim kurumu oldu. DEÜ’nün Türkiye’nin zirvesinde yer aldığı bir başka başlık ise “Sıfır Atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarında ödül sayısının en yüksek olduğu üniversiteler” göstergesi oldu. DEÜ bu alana yönelik sahip olduğu 17 ödül ile zirvede bulunurken, aynı raporda toplam 10 göstergede Türkiye’de ilk 5 içinde yer almıştı.

Başarıyı değerlendiren Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm ve çevre ile ilgili çalışmalarda öncü projeler geliştirmeye devam ettiklerini belirtti. DEÜ’nün, yeşilin ve geri dönüşümün adresi bir yükseköğretim kurumu olduğunun altını çizen Rektör Hotar, 2023-Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu’nda sürdürülebilirlik, topluma hizmet, eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme kategorilerinde önemli dereceler elde ettiklerini, geniş çaplı raporda ‘Sıfır Atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarında ödül sayısının en yüksek olduğu üniversiteler’ göstergesinde 17 ödül ile zirvede yer aldıklarını söyledi. Hotar, son derece önem verdiğimiz karbon ayak izin konusunda da kat ettiğimiz yol ve ortaya çıkan 0,07’lik değerden dolayı son derece mutlu olduklarını ifade etti.

“HEDEFİMİZ 250 TON ATIK”

Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmenin ve yarınlara daha yeşil bir dünya bırakmanın herkesin sorumluluğunda olduğunu söyleyen Rektör Hotar, “Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurul kürsüsünden dünyaya yaptığı ‘Sıfır Atık’ çağrısını son derece önemsiyoruz. Bakanlığımızın ‘Sıfır Atık’ projesinin bu noktada hem muhatabı hem de sorumlusuyuz. Üniversitemizin bütün birimlerinde israfı önleyici çalışmalarımızı aşama aşama devreye alıyoruz. Bu yönde gerçekten büyük mesafeler kat ettik. Sıfır Atık Projesi kapsamında yıl sonuna kadar 250 tonun üzerinde değerlendirilebilir atık toplamayı hedefliyoruz. Sıfır Atık ve Çevre Yönetimi Koordinatörlüğümüzün öncülüğünde bu hedefe uygun bir biçimde yatırım ve faaliyetlerimizi sürdürmeyedevam edeceğimizi belirtmek istiyoruz” diye konuştu.