Sürdürülebilirlik için Kocaeli'de vizyon toplantısı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa Birliği destekli projelerinden olan Kocaeli Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP) toplantısı yapıldıKOCAELİ (İGFA) - Kent genelinde yaşayan vatandaşlara daha iyi bir yaşam kalitesi sunmayı amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Avrupa Birliği’nin desteğiyle projelendirdiği Kocaeli Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı’nın (SKUP) toplantısı, Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Kentsel ulaşım sorunlarını çözmeyi ve bununla birlikte çevresel, sosyal ve ekonomik kalkınma için yerel ve üst düzey hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunmayı amaçlayan SKUP, Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor. Programın açılış konuşmasını yapan Ulaşım Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Kocaeli’nin Türkiye’nin lokomotif kentlerinden biri olduğunu söyledi.

“KOCAELİ, TÜRKİYE’NİN GELİŞMESİNE KATKI SAĞLIYOR”

Türkiye’nin büyümesine sanayi, ekonomi, finans, belediyecilik hizmetleri, özel sektör anlamında katkı veren illerinden biri olduğunu ifade eden Bilgi, “Büyük ülkemizin yüzde 15’lik elleçleme kapasitesi Kocaeli’nden, ülkemizdeki otomotiv sektörünün yüzde 37’lik üretimi Kocaeli’nden, kimya sanayinin yüzde 27’si Kocaeli’nden, ülkemizdeki metal sanayinin yaklaşık yüzde 20’si Kocaeli’nden. Baktığımızda Kocaeli, 2 milyonu aşan bir nüfus yapısıyla her yıl yaklaşık eklenen yeni 50 bin nüfus yapısıyla büyüyen, gelişen aynı zamanda da ülkemizin büyümesi ve gelişmesiyle de ciddi katkılar sunmaktadır” diye konuştu. Açılış konuşmasının ardından Boğaziçi Proje Mühendis A.Ş.’nin SUMP Koordinatörü Melike Sarım Boynuyoğun ile proje iletişim uzmanı Dr. Murat Çağatay, katılımcılara sunum gerçekleştirdi. Sunum sonrası olası senaryolar ve tedbir paketleri tartışılarak, senaryo seçimi gerçekleştirildi.