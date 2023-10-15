Sur'un sembolik alanları sergilerle buluştu

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 100 gün boyunca 11 ayrı ilde gerçekleştirilen ve bu özelliği ile dünyanın en uzun süreli festivalleri arasında yer alan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin en önemli duraklarından biri olan Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali sergiler, söyleşiler, tiyatro oyunları, dini etkinlikler ve çocuk etkinlikleriyle devam ediyor.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali’nin haftasonu programında söyleşiler yer aldı. Festivalin ilk günü Yazar Sadık Yalsuzuçanlar, Ahmet Arif Edebiyat Müze Kütüphanesi’nde bir söyleşi gerçekleştirdi. Prof. Dr. Ahmet Tanyıldız “Diyarbakır Yakın Tarihini Şiirle Yazmak” adlı söyleşisiyle Dicle Üniversitesi Kültür Sanat Merkezi’ndeydi. Dini sohbetlerin önemli ismi Nihat Hatipoğlu ise “Dosta Doğru” söyleşisini Fırat Türkmen ve Ahmet Fescioğlu dinletisiyle Kurşunlu Meydanı’nda gerçekleştirdi.

15 Ekim Pazar günü ise yine Kurşunlu Meydanı’nda Prof Dr. Mehmet Emin Ay’ın “Ben Annemin Rüyasıyım” söyleşisi ve Mustafa Demirci dinletisi eşliğinde programda yer alıyor. “Hamit Aytaç İzinde Hüsn-i Hat” adlı Mehmethan Akan ve İsmail Erdoğan’ın söyleşisi ise 15 Ekim’de Şehzadeler Konağı’nda, “Prof. Dr. İdris Kadıoğlu ile Diyarbakır Divan Şiirinin Tekamülü” söyleşisi Dicle Üniversitesi Kültür Sanat Merkezi’nde. Festivalde ilk iki günün son söyleşisi “Sesimi Duyan Var Mı?” ise Şuara Mekan’da gerçekleşti.

16 Ekim Pazartesi, Nihat Hatipoğlu takrar Diyarbakırlılarla buluşacak. Nihat Hatipoğlu “Dosta Doğru” söyleşisini Grup Hayber ve Grup Mevlana dinletisiyle Kurşunlu Meydanı’nda gerçekleştirecek. Prof. Dr. Oktay Bozan’ın gerçekleştireceği “Milli Mücadele Döneminde Diyarbakır Kamuoyu” söyleşisi Dice Üniversitesi Kültür Sanat Merkezi’nde, “Bilinen Diyarbakır’ın Bilinmeyen Yönleri” söyleşisi Şuara Mekan’da gerçekleştirilecek.

9 BİN YILLIK TARİHE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında “Bir Hayalin İnşaası Dijital Enstelasyonu” ülkemizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet Müzesi’nden alınan 1000’in üzerinde paha biçilmez fotoğrafın yer aldığı külliyat, teknoloji ve sanatın birleşmesiyle günümüze hatta geleceğe taşınıyor. Cumhuriyetimizin 100. yılına özel, ilk kez Atatürk dönemine ait fotoğraflar yapay zeka teknolojisiyle bir araya getirilerek yeniden hayat bulduğu dijital sergi Diyarbakır Arkeoloji Müzesi bahçesinde görülebiliyor.

Diyarbakır Müzesi bahçesinde binlerce yıllık kadim tarihe, kültüre ve medeniyetlere gönderme yapan Heykeltraş Prof. Süleyman Saim Tekcan, Mert Ege Köse, Bilal Hakan Karakaya, Nermin Ülker’e ait şehir heykelleri festival kapsamında açık alanda sergileniyor. Özellikle, Asur krallarının saraylarını süsleyen duvar kabartmalarındaki savaş sahnelerinde, zafer kutlamalarında, savaş arabalarıyla geçit törenleri ve av sahnelerinde at tasvirlerini sıkça görmek mümkün. Özellikle Asur krallığında fethedilen ve çeşitli bölgelerden elde edilen değerli ganimetler arasında çok sayıda farklı cins atlardan da bahsediliyor. Diyarbakır Müzesi Bahçesinde sergilenen eserler bu kadim toprakların, kadim kültürlerine saygı ile Diyabakırlılara sunuldu.

TC. Kültür Bakanlığı, Cezeri’nin başlıca makinelerinin yer aldığı “Cezeri’nin Olağanüstü Makineleri Sergisi Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında İç Kale Artuklu Sarayı avlusunda sergileniyor. İstanbul Cezeri Müzesi tarafından üretilen, Kültür Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen sergide Cezeri’nin makinelerinden oluşan bir koleksiyon yer alıyor.