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Süperbüs çocukların ilgi odağı oldu
YAŞAM 15.08.2023, 17:30
Fatih Belediyesi, çocukları sevindirmeye devam ediyor. Etkinliklerin vazgeçilmezi olacak Süperbüs'ün ilk durağı Sümbülefendi Fanço oldu.İSTANBUL (İGFA) - Fatih Belediyesi yeni bir hizmeti daha hayata geçirdi. Birbirinden eğlenceli sürpriz ve hediyelerle dolu olan Süperbüs Kırmızı Minibüs, belediyemizin yaptığı etkinliklerde yerini alacak.
Çocukların yolunu gözleyeceği bu keyifli hizmetin içinde, süper kahramanlar, yüz boyaları, balonlar, şekerler, mısırlar, dondurmalar ve daha birçok sürpriz bulunuyor. Sümbülefendi Fanço’ya uğrayan Süperbüs sayesinde çocuklar eğlenceli etkinlikler ve sürpriz ikramlarla dolu dolu bir gün geçirdiler.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|1
|3
|2. Alanyaspor
|1
|3
|3. Kasımpasa
|1
|3
|4. A.Demirspor
|1
|3
|5. Fenerbahçe
|1
|3
|6. Beşiktaş
|1
|3
|7. Trabzonspor
|1
|3
|8. İstanbulspor
|1
|1
|9. Konyaspor
|1
|1
|10. Samsunspor
|1
|1
|11. Sivasspor
|1
|1
|12. Galatasaray
|1
|1
|13. Kayserispor
|1
|1
|14. Ankaragücü
|1
|0
|15. Gaziantep FK
|1
|0
|16. Rizespor
|1
|0
|17. Antalyaspor
|1
|0
|18. Karagümrük
|1
|0
|19. Başakşehir
|1
|0
|20. Pendikspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Çorum Belediyespor
|1
|3
|2. Adanaspor
|1
|3
|3. Manisa FK
|1
|3
|4. Gençlerbirliği
|1
|3
|5. Şanlıurfaspor
|1
|3
|6. Bodrumspor
|1
|3
|7. Eyüpspor
|1
|3
|8. Sakaryaspor
|1
|3
|9. Bandırmaspor
|1
|1
|10. Erzurumspor
|1
|1
|11. Altay
|1
|0
|12. Ümraniye
|1
|0
|13. Giresunspor
|1
|1
|14. Göztepe
|1
|0
|15. Keçiörengücü
|1
|0
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Boluspor
|1
|0
|18. Kocaelispor
|1
|0
|19. Tuzlaspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Newcastle
|1
|3
|2. Brighton
|1
|3
|3. M.City
|1
|3
|4. Arsenal
|1
|3
|5. Crystal Palace
|1
|3
|6. Fulham
|1
|3
|7. M. United
|1
|3
|8. Brentford
|1
|1
|9. Tottenham
|1
|1
|10. Bournemouth
|1
|1
|11. Chelsea
|1
|1
|12. Liverpool
|1
|1
|13. West Ham United
|1
|1
|14. Nottingham Forest
|1
|0
|15. Everton
|1
|0
|16. Sheffield United
|1
|0
|17. Wolves
|1
|0
|18. Luton Town
|1
|0
|19. Burnley
|1
|0
|20. Aston Villa
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|1
|3
|2. Osasuna
|1
|3
|3. Rayo Vallecano
|1
|3
|4. Real Madrid
|1
|3
|5. Real Betis
|1
|3
|6. Valencia
|1
|3
|7. Cadiz
|1
|3
|8. Girona
|1
|1
|9. Las Palmas
|1
|1
|10. Mallorca
|1
|1
|11. Real Sociedad
|1
|1
|12. Barcelona
|1
|1
|13. Getafe
|1
|1
|14. Sevilla
|1
|0
|15. Villarreal
|1
|0
|16. Deportivo Alaves
|1
|0
|17. Granada
|1
|0
|18. Almeria
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Celta Vigo
|1
|0
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