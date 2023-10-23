Süper Loto'nun talihlisi ikramiyesini aldı

Süper Loto’da 203 milyon 435 bin 481 TL’lik rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihli çekini teslim aldıİSTANBUL (İGFA) - 19 Eylül Salı günü gerçekleştirilen Süper Loto’da şimdiye kadar verilen en yüksek ikramiye olan 203 milyon 435 bin 481 TL’yi kazanan talihli çekini teslim aldı.

İstanbul Sarıyer’den oynayarak 6 bilen talihliye çekini; banka yetkilisi ve Sisal Şans yetkilisi teslim etti. 203 milyon 435 bin 481 TL tutarındaki büyük ikramiye 4, 8, 15, 43, 47, 48 sayılarına isabet etti.

Süper Loto; salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü 21.30’da çekiliyor.