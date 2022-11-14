Süper Loto Muğla Fethiye’ye kazandırdı

Süper Loto 1 kişiye, 187 milyon 594 bin 521 TL ikramiye kazandırdıİSTANBUL (İGFA) - Sisal Şans tarafından 13 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde, Muğla Fethiye’den oynayarak 6 bilen 1 kişi 187 milyon 594 bin 521 TL ikramiye kazandı. Büyük ikramiye; 4, 9, 13, 32, 33, 44 sayılarına isabet etti.

Haftanın üç günü saat 21.30’da çekiliyor

Süper Loto; salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü 21.30’da çekiliyor.

Süper Loto çekiliş sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/sonuclar adresinden yayınlanıyor.