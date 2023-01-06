Süper Loto büyük ikramiye kazandırdı

Süper Loto 1 kişiye, 53 milyon 81 bin 219 TL ikramiye kazandırdı.İSTANBUL (İGFA) - Sisal Şans tarafından 5 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde, millipiyangoonline.com üzerinden oynayarak 6 bilen 1 kişi 53 milyon 81 bin 219 TL ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye; 5, 15, 17, 43, 48, 53 sayılarına isabet etti.