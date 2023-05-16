Süper Loto 26,6 milyon TL kazandırdı

11 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde, İstanbul Büyükçekmece’den oynayarak 6 bilen 1 kişi 26 milyon 632 bin 617 TL ikramiye kazandı.İSTANBUL (İGFA) - Süper Loto 1 kişiye, 26 milyon 632 bin 617 TL ikramiye kazandırdı

Büyük ikramiye; 4, 9, 29, 43, 47, 53 sayılarına isabet etti.

Salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü saat 21.30’da çekilen Süper Loto'nun sonuçları çekiliş sonrası https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/sonuclar adresinden yayınlanıyor.