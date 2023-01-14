Sunay Akın Bursalılarla 'Yüz Yüze' geldi

Çalışmalarına Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu (BUSADER) çatısı altında devam eden Bursa BUSADER, modern meddah Sunay Akın’ı "Yüz Yüze" adlı gösterisiyle Bursalılarla buluşturdu.BURSA (İGFA) - Çalışmalarına Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu (BUSADER) çatısı altında devam eden Bursa BUSADER, modern meddah Sunay Akın’ı "Yüz Yüze" adlı gösterisiyle Bursalılarla buluşturdu.

Cumhuriyet’in 100. yıl kutlamalarını tüm seneye yayma kararı alan BUSADER Federasyonu, ilk anlamlı etkinliğine Bursa BUSADER’le birlikte imza attı. Türkiye'nin modern meddahı Sunay Akın, Podyum Davet’teki "Yüz Yüze" isimli gösterisiyle kültürümüzün unutulmaya yüz tutan değerlerine, bilginin ışığı altında tanıklık ettirdi.

BUSADER üyelerinin yanısıra şehirdeki çeşitli sivil toplum örgütlerinin başkan ve üyeleri ile Bursalılardan büyük ilgi gören Sunay Akın, gösterinin sonunda BUSADER Federasyonu Başkanı Zerrin Özgüle ve Bursa BUSADER Başkanı Tülin Günbatılı tarafından bir plaketle ödüllendirildi. Etkinlik Bursa BUSADER’in sağladığı eğitim bursları yararına gerçekleştirildi.

ULUDAĞ’A SAHİP ÇIKIN

"Yüz Yüze" isimli gösterisine Uludağ ile başlayan Sunay Akın, Bursalılar’ı önemli bir konuda uyardı. Uludağ’ın Milli Park statüsünden çıkarılmak istendiğini hatırlatan Akın, Uludağ’ın tarihçesine dair verdiği çarpıcı bilgiler ışığında; tüm Bursalılardan şehrin akciğerleri konumundaki Uludağ’ın betonlaşmasına izin vermemelerini istedi. Gösterisine Cumhuriyet’in ilk yılları ve Osmanlı dönemine ait insan hikayeleriyle devam eden Akın, Cumhuriyet kadınlarının göz yaşartan yaşam anıları ve anektodlarıyla gecenin finalinde ayakta alkışlandı.