Suna’nın Kızları, Şanlıurfa’da çalışmalara başladı

Şanlıurfa Valiliği ile Suna ve İnan Kıraç Vakfı arasında 2022 yılında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında yürütülen Çocukları Destekleyen Mahalleler Projesi’nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Şanlıurfa’nın 5 mahallesinde hayata geçirilecek olan proje ile başta kız çocuklar olmak üzere tüm çocuklara yönelik destekleyici mahalleler oluşturmak için bir arada çalışacak çok paydaşlı topluluklar kurulacak.ŞANLIURFA (İGFA) - İş insanı Suna Kıraç’ın eğitim alanındaki çabalarını, değerlerini, hedeflerini ve vizyonunu yaşatmak ve ileriye taşımak amacıyla 2021 yılında kızı İpek Kıraç tarafından kurulan Suna’nın Kızları, mahallelerin kız çocukları başta olmak üzere tüm çocuklar için daha destekleyici ve güvenli halde olabilmeleri için tasarlanan Çocukları Destekleyen Mahalleler Projesi’ni Şanlıurfa Valiliği ile işbirliği içerisinde başlattı.

GÜVENLİ MAHALLELER İÇİN KAMU-SİVİL TOPLUM İŞBİRLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ

Projenin kamu kurumlarına yönelik tanıtım toplantısında açılış konuşmasını yapan Şanlıurfa Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, çocuklar için okul ve mahalle temelli koruyucu ve önleyici hizmetlerin önemine dikkat çekti. Mercan, Eyyübiye ve Haliliye ilçelerinden beş mahallede uygulanmak üzere geliştirilen projenin örnek bir kamu-sivil toplum işbirliği çalışması niteliğinde olduğunu belirterek, “Valilik olarak, hep birlikte, çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde büyümelerini ve geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

ÇALIŞMALAR 2022’NİN KASIM AYINDA BAŞLADI

Toplantıda konuşan Suna’nın Kızları Genel Koordinatörü Burcu Gündüz Maşalacı, Şanlıurfa’da Yaz Enstitüsü Programı’nı hayata geçirdiklerini ve Harran’da Çocuk Yaşam Merkezi açtıklarını hatırlatarak, Çocukları Destekleyen Mahalleler Projesi için de 2022 yılı Kasım ayından bu yana saha çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Belirlenen 5 mahallede başta kız çocuklar olmak üzere tüm çocukların özgün ihtiyaçlarına yönelik geniş çaplı nicel ve nitel araştırmalar yapıldığını, Suna’nın Kızları Okul Topluluğu tarafından öğretmenlere yönelik eğitici eğitimlerinin gerçekleştirildiğini söyleyen Gündüz Maşalacı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Suna’nın Kızları olarak, oluşturduğumuz topluluklarla modeller ve programlar geliştiriyoruz. Sorunların çözümlerinin en doğru şekilde o sorunlardan etkilenen taraflar tarafından belirleneceğine inanıyoruz. Bu doğrultuda Suna’nın Kızları topluluklarının mahalle ölçeğinde yaygınlaşması için Nisan ayı itibariyle kamu aktörlerinin de desteğiyle Çocukları Destekleyen Mahalleler Projesi’nin uygulama çalışmalarına başlayacağız.”

5 MAHALLEDE 1000 ÇOCUĞA ERİŞİLMESİ HEDEFLENİYOR

Şanlıurfa Valiliği ile Suna ve İnan Kıraç Vakfı arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen proje, Eyyübiye ilçesinde Onikiler, Selçuklu, Türk Meydanı ve Yenice mahallelerini; Haliliye ilçesinde ise Süleymaniye mahallesini kapsıyor.

Çocukları Destekleyen Mahalleler Projesi kapsamında öncelikle mahallelerde mevcut durumun tespiti ve belirlenen sorunların toplum temelli şekilde çözülmesine yönelik uygulama programlarının hayata geçirilmesi planlanıyor. Ayrıca söz konusu mahallerdeki öğretmenlerin çocuklar için koruyucu-önleyici hizmetlere özgüvenle başvurabilmeleri ve destekleyici hizmetlere erişimlerini sağlamak üzere programlar uygulanıyor.

Kız çocukların en az okullaşma oranına sahip iller arasında ikinci sırada yer alan Şanlıurfa’da seçilen 5 mahallede, okul ve mahalle temelli programlar kapsamında toplam 62 bin 450 kişiye erişim alanı açılmasının yanı sıra çocuk temelli programlar ile 1000 çocuğa erişilmesi amaçlanıyor.

Mahallelerin kız çocuk odaklı sorunlarına bir arada konuşarak kolektif etki yaklaşımıyla çözümler üretilmesini hedefleyen projede, okul ve mahalle odaklı çalışmalar, atölyeler ve işbirliği toplantıları gerçekleştirilecek.