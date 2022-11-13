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Suna'nın Kızları'ndan Şanlıurfa ziyareti

YAŞAM 13.11.2022, 13:58
Suna'nın Kızları'ndan Şanlıurfa ziyareti

İpek Kıraç’ın annesi Suna Kıraç’ın adını yaşatmak ve kız çocukların gelişimi ve eğitime devam etmelerini desteklemek için kurduğu Suna’nın Kızları, ilk yılının ardından pilot uygulamalar için Şanlıurfa’da resmi temaslara başladı.ŞANLIURFA (İGFA) - Suna ve İnan Kıraç Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren Suna’nın Kızları girişimi kurucusu İpek Kıraç ve Koordinasyon Kurulu Üyeleri birlikte Şanlıurfa’da bir dizi temasta bulundu. Bölgede kız çocukların güçlenmesi için yerel STK’lar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yürütülebilecek ortak projeler için Valilik’te bir iş birliği protokolü imzalandı. 

Şanlıurfa Valisi Sayın Salih Ayhan, İpek Kıraç ve Suna’nın Kızları Koordinasyon Kurulu Üyeleri’ni makamında kabul etti ve bölgenin ihtiyaçları, kız çocukların okullulaşmasında yaşanan engeller ve olası iş birliği fırsatları görüşüldü. Görüşmeye Suna’nın Kızları Koordinasyon Kurulu Üyeleri Erdal Yıldırım, Oya Ünlü Kızıl, Ayşe İnan, Murat Günel ve Suna’nın Kızları Genel Koordinatörü Burcu Gündüz Maşalacı da katıldı.

Ardından yapılan protokol imza töreninde Vali Salih Ayhan, kendisinin her zaman birinci önceliğinin eğitim olduğuna vurgu yaptı. Kız çocukların gelişimi ve eğitimi için yapılan her girişimin farklılık yaratacağına inandığını belirten Vali Ayhan, Urfa’da kızların eğitimi için burslar verildiğini, her ay 10 bin kitap dağıtıldığını da dile getirdi.

Vali Ayhan, “İlimizdeki çocuk sayısı neredeyse bazı şehirlerimizin toplam nüfusundan fazla. Bu nedenle çocuklarımızın, özellikle kızlarımızın geleceğine yönelik atılacak her adım bizim için çok değerli. İpek Hanım’ın bu meseleyi kendisine dert edinmesi, peşine düşmesi, buralara kadar gelmesi ve Rahmetli Annesi Suna Hanım’ın adı için bu konunun takipçisi olması bizi de çok mutlu etti” diye konuştu.

İpek Kıraç da “Bizler bu denli önemli meselelere İstanbul’dan çözümler öneremeyiz. Her sorunun çözümünü de en iyi o sorunun içinde yaşayanlar, sahipleri bilirler. Bizim amacımız; bu sorunu birlikte çözmek için bütün paydaşları bir araya getirmek, buna alan açmak, kolaylaştırmak, ilk adımı atmak, eksik parçayı tamamlayabilmek olmalıdır” dedi. 

İş birliği protokolünün amacı “Kız çocukların özgün ihtiyaçlarını gözeterek, dezavantajlı durumdaki çocukların her türlü riskten korunması, psikososyal gelişimlerinin desteklenmesi, çocukların koruyucu ve önleyici hizmetlere ve eğitim imkânlarına erişimlerini kolaylaştırmak için kapsayıcı ve sürdürülebilir çalışmalar yürütülmesi” şeklinde özetlendi.   

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