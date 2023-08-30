Sümbül Konağı projesinde sona doğru

Karadeniz’in doğudan batıya tüm izlerini taşıyan Sümbül Konağı projesi hızla yükselmeye devam ediyor. Yüzde 80 fiziki gerçekleşmeye ulaşan projeyle ilgili Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir; “O proje beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Samsun’a katacağı imaj çok iyi olacak” dedi.SAMSUN (İGFA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi, kentin kültürel miraslarının en güzel eserlerinin yer aldığı Saathane Meydanı’ndaki estetik dokunuşlarına devam ediyor. Yaptığı çalışmayla meydanı, tarihi ve ticari canlılığına yeniden kavuşturan Büyükşehir Belediyesi, Saathane Meydanı’na o alanın tarihi kimliğini yansıtarak, ziyaretçilerin keyifli zaman geçireceği bir kafe inşa ediyor. Çalışmaların hızla sürdüğü ve %80 fiziki gerçekleşmeye ulaşan Sümbül Konağı Kafe, Atatürk Bulvarı ile Çifte Hamam Caddesi’nin kesişim noktasında, hafif raylı sistem güzergahı üzerinde konumlandırıldı. 532 metrekare büyüklüğünde 2 katlı inşa edilen Sümbül Konağı 93 kişi kapasiteli olacak.

“O ALANA BAMBAŞKA BİR HAVA KATACAK”

Geleneksel mimari özelliklerini yansıtacak kafe ile ilgili değerlendirme yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir; “Sümbül Konağı projesini çok önemsiyorum. Orada 10 katlı bir bina vardı, onu kaldırdık. Çok güzel bir konak yapıyoruz. Karadeniz’in doğudan batıya tüm izlerini taşıyan bir yapı. Çok özel bir mimari. O proje beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Tamamlandığında o alana katacağı hava bambaşka olacak. Samsun’a katacağı imaj çok iyi olacak” dedi

VATANDAŞLAR HEYECANLA AÇILIŞI BEKLİYOR

Samsun’da yaşayan vatandaşlar da projeyi yakından takip ederek açılış için gün sayıyor. Selcan Yıldız isimli vatandaş; “Çok güzel bir proje olmuş. Heyecanla açılmasını bekliyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederiz” dedi.

Vatandaşlardan Muhammet Taşçı ise ; “Mimarisi çok güzel. Göze hitap ediyor. Bu meydana da çok yakışacak” yorumunu yaptı.

Nihal Yamanoğlu isimli vatandaş ise “Samsun’unu rengine renk katacak. Güzel düşünülmüş. Tam meydanda böyle tarihi bir yapı olacak olması sevindirici. Açılınca mutlaka yemek yemeye ya da kahve içmeye gideceğiz” ifadelerini kullandı.