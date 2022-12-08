Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film'de finalistler belli oldu

Bu yıl 15-18 Aralık tarihleri arasında 2’nci kez seyircisiyle buluşacak olan Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması’nın finalist filmleri belli oldu.İSTANBUL (İGFA) - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla, Sultanbeyli Belediyesi tarafından gerçekleşecek 2. Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması, 15-18 Aralık tarihleri arasında sinemaseverlerle bir araya gelecek.

47 ülkeden toplam 619 filmin başvuru yaptığı 2. Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda ön jüri değerlendirmesinin ardından ulusal ve uluslararası kategorilerde finale kalan filmler açıklandı.

Ulusal yarışmanın finalistleri arasında Nuri Cihan Özdoğan’ın “Aynı Gecenin Laciverti”, Özgürcan Uzunyaşa’nın “Cehennem Boş Tüm Şeytanlar Burada”, Volkan Güney Eker’in “Larva”, Zahid Çetinkaya’nın “Fraktal: Para Adam”, Ömer Dişbudak’ın “654 Gram”, Ersan Bayraktar’ın “7 Kör Adam”, Ali Cabbar’ın “Bahçeler Put Kesildi”, Ahmet Serdar Karaca’nın “Happy Anyway”, Aziz Alaca’nın “Göl Kenarı” ve Hatice Kübra Ergen’in “Merjem” filmleri yer alacak.

Uluslararası yarışmanın finalistleri arasında ise Solak Nasrin Mohammadpour’un “Left Handed”, Arturo Dueñas Herrero’nun “Dajla: Cinema and Oblivioon”, Andrej Krasavin’in “Artist”, Karolina Belka’nın “Hide and Seek” ve Péter Bogyó’nun “The Pattern” filmleri bulunacak.

2. Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda, vefatının 10’uncu yılı dolayısıyla Metin Erksan onuruna 5 kısa filmin yer alacağı “Metin Erksan Ulusal Kısa Film Seçkisi”nde Onur Hüseyin Kılınç’ın “Kafamın İçinde Atlar Koşuyor”, Said Sakıp Demir’in “Begonvil”, Kumru Karataş’ın “Körfez”, Emir Külal Haznevi’nin “Yüksek İrtifa ya da Şeylerin Tuhaflığı” ve Ebubekir Sefa Akbulut’un “İkilem” filmlerinin gösterimi yapılacak.

Kazananların 18 Aralık tarihinde Atlas 1948 Sineması’nda düzenlenecek ödül töreninde duyurulacağı Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması kapsamında ulusal kategoride birinci filme 20 bin TL, ikinci filme 15 bin TL, üçüncü filme ise 10 bin TL olmak üzere toplam 45 bin TL para ödülü verilirken; bu yıl da finale kalan ancak dereceye giremeyen 6 filme 3’er bin TL gösterim telifi ödenecek.

Uluslararası kategoride ise “En İyi Film”e 10 bin TL para ödülü verilecek.

Ayrıca “Metin Erksan Ulusal Kısa Film Seçkisi”nde yer alacak filmlerin her birine de 3’er bin TL gösterim telifi sunulacak. Bu yıl ilk kez En İyi Müzik, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Kurgu olmak üzere 5 dalda 5’er bin TL para ödülü ve sinemamıza katkı sunan değerli isimlere Onur Ödülütakdim edilecek. Usta yönetmen Metin Erksan’ın vefatının 10’uncu yılı dolayısıyla verilecek “Metin Erksan Jüri Özel Ödülü”nün sahibi de 7 bin TL’lik para ödülünün sahibi olacak.