Süloğlu’nun Pehlivanları Kırkpınar’a hazır

Süloğlu Belediyesi, ilçeyi 9 yıldır başarıyla temsil eden Güreş Takımının sporcularına tarihi Kırkpınar güreşleri öncesi kıspet desteği sağladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA)- Edirne’nin Süloğlu ilçesinde tarihi Kırkpınar Yağlı güreşlerine katılacak güreşçilere Belediye tarafından kıspet hediye edildi.

Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran başkanlık makamında misafir ettiği güreşçiler ve antrenörlerle sohbet etti.

Ormankıran, güreş takımıyla gurur duyduklarını belirterek, "Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşlerin de güreşecek pehlivanlarımızın kispetlerini yaptırdık ve kendilerine takdim ettik. İnanıyorum ki bu tarihi güreşlerde yine kürsü yapacaklar ve derece alacaklar. Biz her zaman yanlarındayız ama en ben bu vesileyle bu çocuklarımıza büyük katkı veren ailelerimizi tebrik ediyorum. Çünkü onlar çocuklarına destek verip göndermeselerdi bu çocuklar bugün bu başarıyı sağlayamazdı. Ve yine en büyük teşekkürü hocalarımıza ediyorum. Bizim Süloğlu’muzun çocuklarına inanıyorlar ve başarı sağlamaları için mücadele ediyorlar. Biz de elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Tüm kişi ve kurumlarımızla “Süloğlu Güreş Takımımızı” daha ileriye taşımak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz” dedi.

662. tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşlerine yoğun bir şekilde hazırlık yaptıklarını belirten Sinan Karakurt ise, "Süloğlu’nda küçük ve büyük yaklaşık 35 sporcumuz var. Düzenli olarak her gün antremanlarımızı yapıyoruz. Kırkpınar başta olmak üzere katıldığımız tüm yöre güreşlerinde dereceler alıyoruz ve bu yılda alacağız. Süloğlu’nda Güreşe destek olan Kaymakamlığımıza, Belediyemize ve tüm destekçilerimize teşekkür ederiz. Spor’un her branşı ayrı ve güzeldir ama güreş ata sporumuzdur. Bizlerde ata sporumuzu yaşatmak için çalışıyoruz” dedi