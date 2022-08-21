Sualtı ressamından eşsiz eserler Bodrum'da sergileniyor

Ünlü Rus sualtı ressamı Olga Belka, Türkiye'deki ilk kişisel sergisini Bodrum Yalıkavak'ta yer alan Spektr Boutique Hotel & Spa'da açtı. Sergi 15 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.MUĞLA (İGFA) - Bodrum Yalıkavak'ta ünlü Rus sualtı ressamı Olga Belka'nın kişisel ilk sergisinin açılışına ev sahipliği yapan Spektr Hotel & Spa, Türkiye operasyonlarından sorumlu yöneticisi Yulia Kulieva, grup olarak sanat ve sanatçının her zaman yanında olduklarını ve sanatsal etkinliklerin tüm yıl boyunda devam edeceğini söyledi

İki tutkusu, tüplü dalış ve resmi birleştirerek yıllar içinde kendi başına özel bir teknik geliştiren sanatçı Belga, tuzlu suda çözünmeyen boya ile tamamen çevre dostu sanat eserleri oluştran dünya çapındaki tek sualtı portre ressamı.

2017-2022 yılları arasında Dubai, Singapur, Tayland, Tayvan, Türkiye, Rusya ve Maldivler dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında toplam 14 kişisel sergi açan Olga, 11 Uluslararası sanat fuarı ve farklı etkinliklere de özel katılımcı ve konuşmacı olarak katıldı.

Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Bingöl ve sanatseverlerin katılımı ile açılan sualtı dünyasının güzellikleri ve çevreyi koruma ihtiyacına dikkat çekmeyi hedefleyen Olga Belka’nın heyecan verici hikayeleri içeren eserleri 15 Ekim’e kadar Spektr Boutique Hotel & Spa'da ziyaret edilebilir.

Sergide ayrıca sanatçının Bodrum koylarından birinde oluşturduğu eseri 'Bodrum Gülü'de bulunuyor.