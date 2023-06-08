Su sorununa 200 tonluk çözüm

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yaptığı yatırımlarla içme suyu sorunlarını kökten çözüyor. ASAT tarafından Alanya’nın Akçatı Mahallesi’ne 200 tonluk içme suyu deposu kuruldu.ANTALYA (İGFA) - Alanya’nın Dim Barajı üzerinde bulunan Akçatı Mahallesi’nin yüksek kesimlerinde yaşanan içme suyu sorunu Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü’nün yeni yatırımıyla ortadan kaldırılıyor. Mevcut içme suyu deposunun üst kısmındaki evlerde yaşanan içme suyu sorunu yeni deponun daha yükseğe konulmasıyla çözüme kavuşuyor.

25 Tonluk 8 Depo

Her biri 25 tonluk 8 hazır içme suyu deposu mahallenin yüksek kesimlerinde hazırlanan noktaya indirildi. Depoların hazırlanan yere konmasının ardından içme suyu kaynağından çekilecek hatla su bağlantısı sağlanacak ve Kurban Bayramı’ndan önce mahalleye yeni depodan su verilecek.

Muhtar Memnun

Akçatı Mahalle Muhtarı Alaaddin Özcan, “Mahallemizin yüksek kesimlerinde bulunan evlere içme suyu çıkmıyordu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’ten yeni depo istedik. O da sağ olsun kısa sürede bize gönderdi. Çalışmalar devam ediyor. Kısa sürede içme suyu sorunumuz çözülmüş olacak. Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.