Su sıkıntısına GES ile çözüm ürettiler

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü karbon salımı ve enerji maliyetlerini azaltma hedefleri kapsamında önemli bir yatırımı daha hayata geçirdi. Ödemiş ve Kiraz’da güneş enerjisi ile çalışan içme suyu kuyuları hizmete alındı.İZMİR (İGFA) - İZSU, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’in sürdürülebilir çevre hedefleri doğrultusunda başlattığı yenilikçi enerji uygulamalarına bir yenisini ekledi. Ödemiş’in Çamlıca ve Kiraz’ın Çömlekçi mahallelerinde enerji temini güneş panelleriyle sağlanan 2 yeni içme suyu sondaj kuyusu açıldı. Ödemiş’in Bademli Mahallesi Kervan Yaylası mevkiinde bulunan ve elektrik verilemediği için kullanılamayan bir kuyu da kurulan güneş enerjisi panelleriyle aktif hale getirildi.

İZSU yetkilileri, güneş panellerinin enerji maliyetlerini düşürmekte rol oynayacağını vurgularken; güneş panelleri sayesinde enerji temininin sorunlu olduğu bölgelerde yer alan su kaynaklarından faydalanmanın da mümkün hale geldiğini kaydetti.

Yeşil enerji projelerinde öncü

İZSU Genel Müdürlüğü, inovatif yeşil enerji projeleriyle dikkat çekiyor. Yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi ve enerji verimliliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar kapsamında hazırlanan Ters Şemsiye Yağmursuyu ve Enerji Hasadı Sistemi ile Boru İçi Hidroelektrik Santrali projeleri gelecek için umut vadediyor.

Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve hidro enerjiyi birleştiren hibrit bir yenilenebilir enerji ve yağmur suyu hasadı sistemi olan Ters Şemsiye Sistemi, iklim krizi ve kuraklık problemine yönelik inovatif ve sürdürülebilir bir çözüm olarak hazırlandı.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen "Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Ödülü" yarışmasında jüri özel ödülünü kazanan Boru İçi Hidroelektrik Santrali projesi ise su isale hatlarında kullanılmayan hidrolik potansiyeli yeşil enerjiye çevirerek döngüsel ekonomiye katkı sunmayı hedefliyor.