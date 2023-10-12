Su krizine karşı kuru peyzaj çözümü

Çevreci projeleriyle dikkat çeken Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı su kıtlığına karşı refüj ve kavşaklarda “Kuru Peyzaj” uygulaması başlattı. Uygulama ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanacak.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi çevreci çalışmalarını aralıksız sürdürürken yeni bir uygulama daha başlattı. Küresel ısınma ve iklim değişikliği sonucu oluşan su kıtlığı sorununa karşı Eskişehir’deki refüj ve kavşaklarda “Kuru Peyzaj” uygulamasına geçildi.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından sürdürülebilir kentsel tasarım yaklaşımını benimseyen, etkin su kullanımını sağlayan "Kuru Peyzaj" çalışması, Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda olan bulvar ve caddelerdeki refüj ile kavşaklarda uygulanmaya başlandı.

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, “İlk olarak yakın zamanda yeni düzenlenen Söğüt-Uludere yolunda 1500. Bulvar ve Kenter Bulvarlarında uygulanmaya başlanan peyzaj düzenlemeleri şehrimizin muhtelif refüj ve kavşaklarında devam etmektedir. Damlama sulama yöntemi ile sulanan az miktarda bitkisel materyalin cüruf, dolomit taşı vb. dekoratif malzemelerle birlikte kullanıldığı motifler içeren kuru peyzaj tasarımları sayesinde doğal kaynakların etkin kullanımı sağlanmakta, aynı zamanda kente estetik bir görüntü kazandırılmaktadır.” dediler.