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Su Kardeşliği Projesi ile suyu koruyan nesiller yetişecek

TEMA Vakfı Edirne İl Temsilcisi Şirin Çoğal tarafından TEMA gönüllüsü  olan Özel Filiz Okulları 4 sınıf öğrencilerine "SU KARDEŞLİĞİ Projesi " uygulamalı olarak anlatıldı

YAŞAM 24.05.2024, 11:30
Su Kardeşliği Projesi ile suyu koruyan nesiller yetişecek

TEMA Vakfı Edirne İl Temsilcisi Şirin Çoğal tarafından TEMA gönüllüsü  olan Özel Filiz Okulları 4.sınıf öğrencilerine "SU KARDEŞLİĞİ Projesi " uygulamalı olarak anlatıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -  Su Kardeşliği Projesi kapsamında öğrencilere  bilgilendirmede bulunan Çoğal ; su varlığının yaşam için önemi, su ekosistemi, su kirliliği, su tasarrufu, su verimliliği, suyun sürdürülebilirliği ve su ayak izi konularında eğitim etkinlikleri gerçekleştirdi.

TEMA Vakfı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğinde 2024 yılında hayata geçirilen Su Kardeşliği Projesi; çocukların, su varlıklarının yaşam için önemi, su ekosistemleri, su verimliliği ve su ayak izi konularında farkındalık geliştirmeleri için hazırlanmıştır.

İlkokul kademesindeki çocuklar için hazırlanan proje kapsamında uygulama rehberi, eğitim sunumu, animasyon film ve çocuklar için bir kitap hazırlanmıştır. Ayrıca etkinliğe katılan çocuklara verilmek üzere gönüllü mektubu, kimlik kartı, su kardeşliği görseli ve sınıflar için kartonetler geliştirilmiştir. Ayrıca Su TEMA web sitesindeki “Öğretmenler İçin” bölümünde geliştirilen eğitim materyalleri dijital olarak yer almaktadır.

“HERKESI SUYU KORUMAK IÇIN GÖNÜLLÜ OLMAYA DAVET EDIYORUZ”

TEMA Vakfı Edirne İl temsilcisi  Şirin Çoğal: “Vakıf olarak, Kurucu Onursal Başkanlarımızdan merhum Hayrettin Karaca’nın ‘Yaşamak için yaşat’ ilkesiyle hareket ederek; bize can veren tüm canlıların yaşam hakkına sahip çıkmanın, yaşamı sağlayan doğal varlıkların korunmasından geçtiğini bilerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toprak taneciklerinden atmosfere, derelerden akarsulara, göllere, denizlere kadar dünyanın her yerinde su olmasına rağmen, bu suyun yüzde 2.5’i tatlı sudur. Bu sınırlı yaşam kaynağının da büyük bölümü (%69’u) buzullarda donmuş halde bulunur ve canlılar için kullanılabilir koşullarda değildir. Karasal ekosistemler ve insanlar için ulaşılabilir olan tatlı su miktarı ise yalnızca yüzde 1’dir. Su stresi çeken ve giderek su fakiri olma yolunda ilerleyen ülkemizde maalesef evsel ve tarımsal su kullanımımız gelişmiş ülkelerden daha yüksek. Bu da su tasarrufu ve verimli su kullanımı konusunda farkındalığın artırılması çalışmalarına ihtiyacımız olduğunu gösteriyor.TEMA Vakfı olarak ,bu kapsamda Millî Eğitim Bakanlığı ve Wilo iş birliğiyle birlikte Su Kardeşliği Projesi’ni hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz.

Proje ile ilkokul kademesindeki çocukların; su varlıklarının önemini kavramaları ve suyu korumak için neler yapılabileceklerine dair farkındalık kazanmalarını kolaylaştırmak için çalışacağız. Proje kapsamında öğretmelerin çocuklarla paylaşmaları için bir eğitim sunumu ve film geliştirdik. Yetişkinlerin su okuryazarlığını geliştirmek ve farkındalıklarını artırmak amacıyla hazırlanan, çok sayıda infografiğin yer aldığı www.sutema.org web sitemiz yeniledi. Web sitemiz aracılığıyla herkesi suyu korumak için su gönüllüsü olmaya davet ediyoruz” dedi.

 

 

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