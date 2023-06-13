Su kahramanları şenlikte

ESKİ Genel Müdürlüğü, Tepebaşı Belediyesi ve Eko Okullar tarafından düzenlenen Çevre Çocuk Şenliği’ne katıldı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ), 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında, Tepebaşı Belediyesi Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkında düzenlenen şenlikte Su Kahramanları atölye çalışmaları ile yerini aldı.

ESKİ Su Kahramanları atölyesinde çocuklara, su tasarrufu ve bilinçli su tüketimi hakkında bilgiler verilerek, Su Kahramanları rozetleri dağıtıldı. Şenlikte Kalabak su maskotu ilgi odağı olurken, yüz boyama, su damlası taç yapımı ve su damlası boyama etkinlikleri ile çocuklar doyasıya eğlendi.

Çevre şenliği, Eko-Okulların düzenlemiş olduğu sahne gösterilerinin ardından sona erdi.