"Su israfı" dedi, su israfıyla şov yaptı!

Sürekli su israfı uyarısı yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kentte kazandırdığı içme suyu hattı ile ilgili açılışta su israfı yapması sosyal medyada tepkilere yol açtı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kentte kazandırdığı içme suyu hattı ile ilgili açılışta su israfı yapması sosyal medyada tepkilere yol açtı. Vatandaşların temiz ve sağlıklı suya kavuşması için içme suyu yatırımlarına da hız kesmeden devam eden ASAT Genel Müdürlüğü, Nisan 2019’dan bu yana güncel rakamla 4 milyar 520 milyon 578 bin TL yatırım bedeliyle Antalya ile Berlin arası kadar içme suyu hattı yapımı gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Antalya’nın alt yapı eksiklerin bir bir gideriyor. Antalya’nın ilçelerinde düzenlediği muhtar toplantılarında muhtarların ve vatandaşın taleplerini tek tek not eden Başkan Muhittin Böcek ve ASAT ekipleri bu eksiklerin giderilmesi noktasında titiz bir çalışma yürütüyor. Bu çalışmalarla Antalya’nın 19 ilçesi, 913 mahallesinde içme suyu alt yapısı ile ilgili eksikler tamamlanıyor.

YAYLALAR KESİNTİSİZ SUYA KAVUŞTU

Vatandaşların temel ihtiyaçlarından biri olan içme suyu ile ilgili sıkıntıları çözüme kavuşturarak tüm ihtiyaçlarına teker teker karşılık vermeye devam eden ASAT Genel Müdürlüğü, içme suyu yatırımlarıyla kırsala birçok mahallenin yıllardır süren içme suyu sorunlarını da ortadan kaldırdı. Kırsalda özellikle yaylalarda yaz aylarında artan nüfus nedeniyle yaşanan içme suyu sorunu yeni isale hatları ile giderildi. Yıllardır suya hasret kalan vatandaşlar suya kavuştu.

YATIRIMLAR DEVAM EDECEK

ASAT Genel Müdürlüğü, kent merkezi dahil Antalya genelinde güncel rakamla toplam 4 milyar 520 milyon 578 bin TL’lik yatırımla 2 bin 946 km içme suyu yatırımı yaptı. Bu uzunluk Antalya ile Almanya’nın başkenti Berlin arasındaki mesafeye denk geliyor. Özellikle kırsalda yaşanan sorunlar için büyük bir hassasiyet gösteren ASAT, merkez dışındaki 14 ilçede güncel rakamıyla 3 milyar 558 milyon 411 bin TL yatırımla 2 bin 69 km içme suyu alt yapısı gerçekleştirdi.