Su baskını ve sel felaketine karşı sıkı tedbir

Başkentlilerin sağlıklı, temiz ve güvenilir bir ortamda yaşayabilmesi için çalışmalarını 7/24 sürdüren ABB, cadde ve bulvarlarda dökülen ağaç yapraklarının mazgalları tıkayarak taşkınlara yol açmaması için temizlik çalışması gerçekleştiriyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi kent genelinde sürdürdüğü temizlik çalışmalarıyla Başkentliler için daha sağlıklı, temiz ve güvenli bir ortam sağlamaya devam ediyor.

Çalışmalarını 7 gün 24 saat aralıksız sürdüren ABB ekipleri bir yandan cadde ve bulvarları dökülen ağaç yapraklarının mazgalları tıkayarak taşkınlara yol açmaması için süpürürken diğer yandan da dökülen yapraklar nedeniyle dolan mazgallarda temizlik yapıyor.

2 AYDA 30 BİN MAZGAL VE RÖGAR TEMİZLENDİ

Sonbahar aylarının gelmesinin ardından mazgal ve yaprak temizliği çalışmalarını hızlandıran ABB Kent Estetiği Daire Başkanlığı ile ASKİ Genel Müdürlüğü, kent genelinde çalışmalarına devam ediyor.

ASKİ Genel Müdürlüğü 150 personel, 45 vidanjör ile tazyikli ve kombine araçlardan oluşan ekibinin yanı sıra yapılan temizlik ihalesi kapsamında 18 personel, 12 kombine tanker araçlar ile 7/24 esasıyla 25 ilçede çalışmalarını rutin olarak sürdürüyor.

Yılda ortalama 150 binin üzerinde mazgal ve rögarda temizlik yapan ASKİ ekipleri, sonbaharın gelmesinin ardından yağışlar nedeniyle oluşabilecek taşkınların önüne geçilebilmesi amacıyla son 2 ayda 30 bin mazgal ve rögarı temizledi.

GÜNLÜK 12 KAMYON YAPRAK TOPLANIYOR

Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri; altyapıda aksaklıklara yol açmaması, mazgalları tıkayarak taşkınlara sebebiyet vermemesi ve kaldırımlarda kaygan zemin oluşturmaması için dökülen yaprakları cadde ve bulvarlardan temizliyor.

Temizlik ekipleri; günlük ortalama 2 bin 750 noktada 815 personel ve 246 araç ile su baskını olabilecek mahalleler ve kritik noktalar öncelikli olmak üzere mazgalların üzerinde biriken yaprakları temizliyor. Çalışmalarda; sadece süpürme araçları ile günlük ortalama 12 kamyon yaprak toplanıyor.

Ekipler ayrıca vatandaşların güvenli bir şekilde yürüyebilmesi, kayganlaşan yapraklar nedeniyle zorlanmaması amacıyla da kaldırımlarda yaprak temizliği yapıyor.