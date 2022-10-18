Su altında masalsı yolculuk

Balıkesir’in değerleri ve mitolojik kahramanları, Ege Denizi'nin en güzel koylarından Gömeç Gemiyatağı ve Tilki Koyu’nda oluşturulan Su Altı Heykel Galerisi’nde dalış tutkunları için sergileniyor. Heykellerin ilk ziyaretçisi, Dünya Serbest Dalış rekortmeni Şahika Ercümen oldu.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir’in Değerleri temasıyla, heykeltıraşların elinde şekillenen Marmara mermerleri, Ege Denizi'nin en güzel koylarından olan Gömeç İlçesi Karaağaç Mahallesi'nde bulunan Gemi Yatağı Koyu ve Tilki Koyu karşısında sualtı güzellikleriyle buluştu. Heykeller, şehrin kültürel mirasını geçmişten günümüze taşıyarak Balıkesir'i tüm dünyaya tanıtacak. Birbirinden kıymetli sanatçıların; Ömer Seyfettin’den Kurtdereli Mehmet Pehlivan’a, Sarı Kız’dan Seyit Onbaşı’ya, zeytinden kuzuya, kadar Balıkesir’in birçok değeri ve mitolojik karakterlerinin yontulduğu heykeller, kısa bir süre önce 18 ve 22 metre derinliklerde oluşturulan alanlara indirildi. Ayrıca belirlenen noktalara atılacak yapay resifler ile sualtı dünyasının çeşitlenmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor. Binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlaması beklenen sualtı galerisi ile Balıkesir, dalış meraklıları için bir cazibe merkezi haline gelecek.

DÜNYA REKORTMENİ SU ALTI HEYKEL GALERİSİ’NDE Dalış tutkunlarının gözdesi olacak Gömeç Su Altı Heykel Galerisi’nde bir de sürpriz bir dalış gerçekleştirildi. 28 Ekim 2019 tarihinde Mersin Gilindire Mağarası'nda yaptığı dalışta, paletsiz kategoride tek nefeste 100 metreye dalarak, 90 metre sınırındaki dünya rekorunu kıran Şahika Ercümen, Gömeç Su Altı Heykel Galerisi’ne de dalarak etkinliğe destek verdi.

Şahika Ercümen, “Açıkçası ben burasını görünce çok etkilendim. Balıkesir’in değerleri ve mitolojik karakterler çok güzel olmuş. İDA'dan Roma'ya diyoruz. Heykeller suyun altında çok daha cazibeli görünüyor” dedi.

Sualtı dünyasının flora, fauna ve arkeolojik kültür varlıklarını görmek, filme almak ve fotoğraflamak amaçlı olarak gerçekleştirilen tanıtım, sportif ve eğitim amaçlı dalışlar ile kıyıda verilen konaklama ve ağırlama hizmetlerini içine alan “Gömeç Su Altı Heykel Galerisi”, Balıkesir'de dalış turizmini geliştirme ve sportif balıkçılığı destekleme noktasında da önemli bir adım olacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gömeç Belediyesi, Marmara Adalar Belediyesi, Burhaniye Belediyesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Burhaniye Ticaret Odası işbirliğinde gerçekleştirilen etkinliğe; Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, kurum müdürleri Edremit ve Burhaniye Ticaret Odası temsilcileri katıldı.

DALIŞ TUTKUNLARI TÜM DEĞERLERİ GÖREBİLECEK ‘Gömeç Su Altı Heykel Galerisi’nin; Balıkesir’in tanıtımı, ticareti ve turizminin 12 ay sürdürülebilir olması için yaptıkları etkinliklerden bir tanesi olduğuna dikkat çeken Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, su altına indirilen heykellerin hepsinin Marmara Adası mermerlerinden yapıldığına dikkat çekti. Dalış tutkunlarını denizin altında zenginlikleri görmeye davet eden Başkan Yücel Yılmaz “Biz denizimizi önemsiyoruz. Geçtiğimiz aylarda da dünyaca ünlü kırmızı mercanlarımızı yine işbirliği ile koruması için yeni projemizi hayata geçirdik. Dalış tutkunları da kısa bir sürede yontularak denizin dibine indirilen mitolojik ve bugünün kahramanlarını yansıtan heykellerimizi görebilecekler. Burada farklı bir turizm olacak. Bu galerimiz Gömeç’imize çok şey katacak. 115 kilometrelik alanda da yapay resiflerimizi atarak sualtı dünyasının çeşitlenmesini ve bu sayede insanların istedikleri noktalarda dalmalarını ve denizimizin zenginliklerini görmelerini istiyoruz.” dedi.

Bu gün çok farklı bir ortamda çok farklı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Balıkesir Valisi Hasan Şıldak “Dünya rekortmeni Şahika Ercümen hanımın etkinliğe katılması etkinliğimizi daha da güzelleştirdi. En kuzeyden en güneye kadar farklı paydaşların bir araya gelerek böyle bir işi ortaya çıkarması çok güzel bir olay. Balıkesir’de biz bu işi en iyisini yaparak markalaştırabiliriz. Buradan da dünyaya çok güzel bir mesaj veriyoruz. Tüm paydaşlar örnek bir çalışma gerçekleştirdi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.