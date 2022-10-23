STS Okul Gemisi yelkenlerini KADES için açtı

Akdeniz'in en büyük deniz festivali American Hospital The Bodrum Cup'ta İçişleri Bakanlığı'nın geliştirdiği, kadınların acil durumlarda ilgili birimlere hızlı ulaşabilmesini sağlayan KADES uygulamasına yönelik özel bir farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.MUĞLA (İGFA) - Cumhuriyet tarihinin ilk ve tek okul gemisinin KADES uygulamasının logosu ile boyanan yelkenleri Bodrum Limanı'nda rüzgarla doldu.

İçişleri Bakanlığı'nın geliştirdiği, kadınların acil durumlarda ilgili birimlere öncelikli olarak ulaşılabilmesini sağlayan KADES uygulamasının bilinirliğinin artırılmasına yönelik olarak gerçekleştirilen etkinlikte, Cumhuriyet tarihinin ilk ve tek okul gemisi STS Bodrum'un yelkenlerinde KADES uygulamasının logosu dev baskı olarak yer aldı.

KADES'e yönelik bilinirliğin ve farkındalığın artması için gerçekleştirilen özel etkinliğe Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras ve The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal katıldı.

16 – 22 Ekim tarihleri arasında kapılarını ziyaretçilere açan Yarış Merkezi'nde kurulan bilgilendirme masasında ziyaretçilere KADES hakkında bilgi paylaşımları gerçekleştirilirken, etkinlik alanında kurulan ekranlarda da KADES uygulamasının tanıtım filmleri gösterildi.