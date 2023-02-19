STK'lardan ortak bildiri: 'Mersin özel destek kapsamına alınmalı'

Başkan Vahap Seçer, Mersin’de deprem sonrası oluşan komplikasyonları, meslek odaları, sendika ve STK temsilcileri ile konuştu.MERSİN (İGFA) - Seçer, Mersin’in depremden zarar gören 12. il olarak afet bölgesi ilan edilmesi ya da özel bir statü verilmesi gerektiğini söylerken, “Sadece yol, su vesaire değil, sanatından eğitimine kadar sağlığına kadar psikolojisine kadar yaşama dair ne varsa. Yerli nüfusumuzun % 15 daha artacağını düşünürseniz % 15 bir yük ilave geliyor” diyerek hazırlanacak ortak deklarasyonla bu sorunların merkezi hükümete bir çağrı niteliğinde olacağının da altını çizdi.

Seçer, Mersin’in sosyal ve fiziki anlamda ilerleyen yıllarda altından kalkılmayacak sorunlar yaşamaması için bugünden önlemlerin alınması gerektiğini ve bunun için de Mersin’in ‘Özel Statü’ kapsamını alınması gerektiğini vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi ile her türlü işbirliğine hazır olduklarını vurgulayan sendika ve oda temsilcileri de STK'lar olarak Büyükşehir'in yanında olduklarının altını çizdi. Mersin’in Afet Bölgesi ilan edilmesi konusunda da ‘Biz de varız’ diyen temsilciler, atılacak adımlar için hükümete çağrıda bulunacaklarını belirtti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, depremin ardından ilk olarak iş dünyası ve STK temsilcileri ile gerçekleştirdiği 'Deprem sonrası kentteki gelişmeleri değerlendirme’ toplantısının ikincisini de meslek odaları, sendika ve STK temsilcileri ile yaptı.

“Mersin’e ya bir özel statü verilsin, bir destek ya da teşvik kapsamına alınsın”

Mersin’in aldığı göç sonrasında, yaşanacak sorunların projeksiyonunu STK temsilcilerine anlatan Başkan Seçer, “Mersin yoğun göç alıyor. Orada ortaya çıkan konut sorunu burada da çıktı. Konut sorunu var. Mersin’in depremden sonra alacağı bu nüfusun önümüzdeki süreçte farklı komplikasyonlara neden olacağı, başta işsizlik, toplu taşımada, ulaşımda, kanalizasyon sisteminde, içme suyu şebekelerinde, sağlık, eğitim konusunda sorun. Yani yaşama ait ne varsa her tarafta sorun. Dolayısıyla bunların önünü almak için yatırım lazım” dedi.

Mersin’in; Metro, Taşucu-Çeşmeli Otoyolu, Pamukluk Barajı gibi bekleyen önemli projelerinin olduğuna dikkat çeken Başkan Seçer, alınan göçle birlikte özellikle Metro gibi yatırımların daha da büyük önem kazandığını vurgulayarak, “Pamukluk Barajı içme suyu hattının isale hattının bir an önce yapılması lazım. Susuz kalırız. Hiç şakası yok bunun. Yetiştiremeyiz, mevcut sistemle ben size su yetiştiremem. Bunların önünü açmış oluruz. Otobanın Taşucu’na kadar otoyolun devamı çok önemlidir. Çok büyük istihdam sorunu yaşanacak. Yeni sanayi bölgelerini, OSB’lerini, küçük sanayi sitelerinin bir an önce yapılması açısından da son derece önemli. Belediyemizin bekleyen projeleri var. Metro çok önemli” diye konuştu.

STK buluşmasında ‘ortak deklarasyon’ kararı alındı

Başkan Seçer, yapılan toplantıların neticesinde ortak deklarasyonun çok önemli olduğunu belirtti. Bir önceki iş dünyası ile yapılan toplantıda da önemli sonuçlara vardıklarını ifade eden Seçer, Mersin’in depremden zarar gören 12. il olarak afet bölgesi ilan edilmesi ya da özel bir statü verilmesi gerektiğini söylerken, “Sadece yol, su vesaire değil, sanatından eğitimine kadar sağlığına kadar psikolojisine kadar yaşama dair ne varsa. Yerli nüfusumuzun % 15 daha artacağını düşünürseniz % 15 bir yük ilave geliyor” diyerek hazırlanacak ortak sorunda bu sorunların merkezi hükümete bir çağrı niteliğinde olacağının altını çizdi.

Büyükşehir, deprem için özel çalışma grupları oluşturdu

Büyükşehir olarak eğitim, sağlık, istihdam, mühendislik, barınma ve sosyal destekler başlıkları altında çalışma grupları oluşturduklarının da bilgisini veren Başkan Seçer, ilgili STK’larla birlikte ortak bildiri yayınlanacağını veya çözüm kitapçığı oluşturulacağını söyledi.

Depremzedelere yardım için efektif, şeffaf yeni platform: www.birizberaberiz.org

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan www.birizberaberiz.org web sayfası hakkında da bilgi veren Seçer, yardımları bu sayfa üzerinden daha efektif yapabileceklerini ve yardımların şeffaf ve doğru bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabileceğini söyledi. Başkan Seçer, “Bu iş şeffaf olsun, insanlar nereye gidiyor izleyebilsin diye www.birizberaberiz.org web sayfasını oluşturduk. Orası üzerinden yardımlarınızın da nereye gittiğini görerek, daha şeffaf ve efektif yardım yapabilirsiniz. İstemeniz durumunda biz de yardımlarınızı sizin adınıza doğru yerlere ulaştırma imkanına sahip olabiliriz” dedi.

STK'lardan 'Mersin Özel Destek Kapsamına Alınmalı' çağrısına destek

Temsilciler tarafından buluşmada özellikle istihdam, konut, sağlık sorunları, trafik ve mevcut konutların deprem analizlerinin yapılmasının gerekliliğine ilişkin ortak söylemler ortaya koyuldu. Geniş katılımla gerçekleşen toplantıda temsilciler, Başkan Seçer'in, deprem sonrası Mersin'e olan göç dalgasının ve sonrasında karşılaşılacak ekonomik, sosyal, fiziki sorunların yönetim ve çözüm önerilerini ortaya koyarak, Mersin'in bu anlamda 'özel destek kapsamına alınmalı' çağrısına da destek verdiklerini ifade ettiler. Temsilciler de STK'lar olarak Büyükşehir'in yanında olduklarının altını çizdi. Mersin’in Afet bölgesi ilan edilmesi konusunda da ‘Biz de varız’ diyen temsilciler, atılacak adımlara destekçi olduklarını da ifade ettiler.