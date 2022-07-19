Start-Up School başladı

Gençlerin girişimcilik ruhu kazanmalarını, fikirlerini projelendirerek üretime dönüştürmelerini sağlamak amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ne10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi tarafından düzenlenen Start-Up School Programı başladı.

BALIKESİR (İGFA) - Hedef kitlesinde Balıkesirli lise ve üniversite öğrencileri bulunan program, girişimci gençlerin deneyim kazanmaları ve kişisel gelişimi açısından oldukça önem arz ediyor. Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu, Teknopark İstanbul Ar-Ge Hizmetleri Müdürü Latif Ulu, Argenova Ceo Caner Bulut, Eğitmen Mentor Ertuğrul Müyessiroğlu, INLPTA Türkiye Koordinatörü Fatih Abadi, BJK Espor Kurucusu Mentor Murat Şengöz, Epozzy Teknoloji İş Geliştirme Müdürü Fehime Yüce tarafından eğitimleri gerçekleştirilecek olan Start-Up School Program girişim ekosistemine gençleri kazandırmayı amaçlıyor. Programa başvuruda bulunan öğrenciler ile 4 hafta boyunca devam edecek olan Start-Up School; Balıkesir kapsamında Türk Girişim Ekosistemi’ndeki ortamı güçlendirecek. Proje Yazma Uzmanları; Proje Döngüsü Yönetimi ve AB Projeleri Yazma, Eğitmen Fehime Yüce; AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Eğitmen Onur Çiftçi; Avrupa Birliği Projeleri Koordinatörü, Eğitmen Selahattin Ciritçi tarafından eğitimler verilerek öğrencilerin kendi projelerini hayata geçirmeleri ve gelecek projelerde herhangi bir yardıma ihtiyaç duymadan proje yazabilir hale gelmeleri sağlanacak.

Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, Ne10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi çağrı numarası 444 23 10’u arayabilirler.