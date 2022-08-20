Stajyerler tatbikatta nefes kesti

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi (OBİTEM) teknik alt yapısı ve verdiği eğitimler ile staj yapmak isteyen öğrencilerin gözdesi oldu. Farklı illerden özellikle staj için Ordu’ya gelen öğrenciler, aldıkları eğitimler ve gerçeğini aratmayan tatbikatlarla donanım kazandı.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı birçok yangına ve doğal afetlere başarılı şekilde müdahale ederek vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlarken, verdiği eğitimler ile de geleceğin itfaiyecilerini yetiştiriyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından Acil Yardım ve Afet Yönetimi (AYAY) Lisans Bölümü, Acil Durum ve Afet Yönetimi (ADAY) Ön lisans Programı, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümünde öğrenim gören öğrenciler için OBİTEM’de staj programı düzenleniyor. Türkiye’nin birçok ilinde üniversite eğitimlerini sürdüren ve il dışından Ordu’ya gelen öğrenciler itfaiyecilik başta olmak üzere birçok alanda hem teorik hem de uygulamalı eğitimler alıyor.

A’DEN Z’YE HER ŞEYİ ÖĞRENİYORLAR

Karadeniz Bölgesi’nde öncü bir eğitim merkezi olan OBİTEM’i tercih eden öğrencilere, staj eğitimleri kapsamında iş sağlığı ve güvenliği, itfaiye mesleği hakkında genel bilgiler, afet çeşitleri, deprem yönetimi ve organizasyonu, müdahale yöntemleri, sivil savunma ve acil durum planları gibi genel ve teknik konularda eğitim veriliyor. Eğitimin uygulama kısmında ise yangın ortamında, yangın kaynağının bulunmasında, mahsur kalanların kurtarılması gibi İtfaiyeciliğin zor koşullarıyla mücadelesine tanıklık etmeleri sağlanıyor.

TATBİKATLAR GERÇEĞİNİ ARATMIYOR

Uygulamalı eğitimlerde ilk kez itfaiye kıyafeti giyen öğrenciler yangın gözlem istasyonunda yangının safhalarını gözlemleyerek yangına doğru müdahale yöntemlerini öğrenirken, yangın evinde dumanlı ve karanlık ortamda ilerleme, yön bulma ve yaralı tahliyeleri gerçekleştiriyor.

Stajyer öğrenciler ayrıca sahada yangınla mücadele, LPG, doğal gaz ve akaryakıt yangınlarına müdahale, enkaz altından arama kurtarma çalışması, trafik kazalarında araçta sıkışan yaralıların kurtarılması, yüksekten iniş gibi birçok konuda gerçeği aratmayan tatbikatlarla mesleğin zorluklarını öğreniyor.

ÖĞRENCİLERİN STAJ İÇİN İLK ADRESİ: OBİTEM

Tokat’ta yaşayan ve staj için OBİTEM’i seçen Gümüşhane Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetim bölümü öğrencisi Hüseyin Demir, her türlü imkâna sahip OBİTEM’de çok iyi eğitimler aldıklarını belirtti. Kendi ili dâhil birçok yerde staj yapma imkânı olduğunu ancak OBİTEM’in her yönüyle çok daha dikkat çekici olduğunu dile getiren Demir, bu imkânı kendilerine sağladığı için Ordu Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini iletti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetim Bölümü öğrencisi Burak Kahveci, Artvin Çoruh Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencisi Umut Dursun Şenyurt, Gümüşhane Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetim Bölümü öğrencisi Gamze Balkış ve Gümüşhane Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencisi Oktay Güler’de hem OBİTEM hakkındaki düşüncelerini hem de aldıkları eğitimleri değerlendirdi. Staj süresince tam bir itfaiye eri gibi eğitimler aldıklarını ve çok önemli deneyimler yaşadıklarını vurgulayan öğrenciler, tüm imkânlar için başta Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler olmak üzere herkese teşekkür ettiler.