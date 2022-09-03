Stadyumda kampa büyük ilgi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda birbirinden farklı etkinliklere imza atmaya devam ediyor. Trabzon’da bir ilk olarak gerçekleştirilen ‘Doğa Kampı’, 9-13 yaş arasındaki doğaseverlerden büyük ilgi gördü.TRABZON (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesi 9-13 yaş arası çocuklara yönelik ‘Doğa Kampı’ etkinliği düzenledi. Ortahisar Millet Bahçesi’nde ilki gerçekleştirilen etkinliğe katılan yaklaşık 50 çocuk, eğitmenler eşliğinde çeşitli aktivitelerde bulunarak doyasıya eğlendi. Kamp kapsamında çocuklara çadır kurma, buz pateni, kampçılık düğüm teknikleri, drama, kamp ateşi yakma eğitimleri verildi. İlki 31 Ağustos Çarşamba (dün) günü gerçekleştirilen Doğa Kampı, 2 Eylül Cuma, 6 Eylül Salı ve 9 Eylül Cuma günleri 3 ayrı kamp programıyla devam edecek.

KATILIM BELGESİ VERİLDİ

31 Ağustos Çarşamba günü sabah saat 9.30’da başlayan ve bugün yapılan kahvaltının ardından sona eren doğa kampına katılanlara katılım belgesi takdim edildi. 24 saat süren kamp programı küçük doğaseverlerin hatıra fotoğrafı çektirmelerinin ardından sona erdi.